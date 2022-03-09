9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası savaşın 14. gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 9 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 7,60 yükseldi.

Bitcoin'in alış fiyatı: 41.600,10 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 41.600,09 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 604.449,45 TL

Bitcoin satış fiyatı: 604.449,31 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 6,40 yükseldi.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.716,3000 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.716,2900 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 39.467,8390 TL

Ethereum satış fiyatı: 39.467,6937 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,44 arttı.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1219 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1218 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7712 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7698 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple'ın değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,78 artış gösterdi.

Ripple alış fiyatı: 0,7466 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7465 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,8481 TL

Ripple satış fiyatı; 10,8466 TL

