FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Mart 2022 Çarşamba

09.03.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları ve kripto para piyasalarında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para birimlerinde son durum Rusya - Ukrayna savaşının 14. gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 9 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum...

9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası savaşın 14. gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 9 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 7,60 yükseldi.

Bitcoin'in alış fiyatı: 41.600,10 Dolar

Bitcoin'in satış fiyatı: 41.600,09 Dolar

BİTCOİN KAÇ TL?

Bitcoin alış fiyat: 604.449,45 TL

Bitcoin satış fiyatı: 604.449,31 TL

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 6,40 yükseldi.

Ethereum bugün satış fiyatı; 2.716,3000 Dolar

Ethereum bugün alış fiyat; 2.716,2900 Dolar

ETHEREUM KAÇ TL?

Ethereum alış fiyat: 39.467,8390 TL

Ethereum satış fiyatı: 39.467,6937 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,44 arttı.

Dogecoin satış fiyatı; 0,1219 Dolar

Dogecoin alış fiyatı; 0,1218 Dolar

DOGECOİN KAÇ TL?

Dogecoin alış fiyatı: 1,7712 TL

Dogecoin satış fiyatı: 1,7698 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple'ın değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,78 artış gösterdi.

Ripple alış fiyatı: 0,7466 Dolar

Ripple satış fiyatı: 0,7465 Dolar

RİPPLE KAÇ TL?

Ripple alış fiyatı; 10,8481 TL

Ripple satış fiyatı; 10,8466 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan kambiyo adımı: 10 bin dolar...Rusya'dan kambiyo adımı: 10 bin dolar...
Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!
'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Rusya Ukrayna Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Dev kurumdan flaş altın fiyatı tahmini!

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.