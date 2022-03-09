9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 9 Mart 2022 Çarşamba

9 Mart Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna müzakereleri sonrası savaşın 14. gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen kişiler konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki 9 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 9 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.
Bitcoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 7,60 yükseldi.
Bitcoin'in alış fiyatı: 41.600,10 Dolar
Bitcoin'in satış fiyatı: 41.600,09 Dolar
Bitcoin alış fiyat: 604.449,45 TL
Bitcoin satış fiyatı: 604.449,31 TL
Ethereum'un değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 6,40 yükseldi.
Ethereum bugün satış fiyatı; 2.716,3000 Dolar
Ethereum bugün alış fiyat; 2.716,2900 Dolar
Ethereum alış fiyat: 39.467,8390 TL
Ethereum satış fiyatı: 39.467,6937 TL
Dogecoin'in değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,44 arttı.
Dogecoin satış fiyatı; 0,1219 Dolar
Dogecoin alış fiyatı; 0,1218 Dolar
Dogecoin alış fiyatı: 1,7712 TL
Dogecoin satış fiyatı: 1,7698 TL
Ripple'ın değeri 9 Mart Çarşamba günü yüzde 2,78 artış gösterdi.
Ripple alış fiyatı: 0,7466 Dolar
Ripple satış fiyatı: 0,7465 Dolar
Ripple alış fiyatı; 10,8481 TL
Ripple satış fiyatı; 10,8466 TL
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