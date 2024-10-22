9 milyon kişinin GSS borcu var... SGK tek tek mesaj göndermişti! 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmeti alamayacaksınız! SGK Uzmanı Emin Yılmaz uyardı!

Geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu 9 milyon kişiye Genel Sağlık Sigortası borcu nedeniyle SMS atmıştı. Borcunun olup olmadığını bilmeyen vatandaşların e-Devlet üzerinden kontrol edebilecekleri ifade edilen mesaj şu şekildeydi:

"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız"

Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihinde sigorta güvencesi olmayan vatandaşlar için 'yeşil kart' uygulamasının yerine başlatılmıştı. 18 yaşına kadar ortaöğretim ve lise ve dengi 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar devlet güvencesinde bulunuyor. Bu yaşlardan sonra Kaymakamlık vasıtasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gidip orada gelir testine girilmesi gerekiyor. Gelir testinde hane halkında kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinin altında ise Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanabiliyor.

1 LİRA BİLE GEÇSE ÖDEME ZORUNLULUĞU VAR!

SZC TV'de açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, şu cümleleri sarf etti:

"Gelir 1 liranın bile üzerinde olursa o rakamda 5 bin 666 TL; sizin her ay asgari ücretin brüt rakamı 20 bin 2 liranın yüzde 3 oranında yani 600 TL GSS ödeme zorunluluğunuz var. Ama bunu ödemediğiniz takdirde gecikme faizi ile birlikte büyüdüğünü söyleyebiliriz"

Devletin geçmiş dönemde iki yılda bir yapılandırma çıkardığını aktaran ve gecikme faizinin kaldırıldığını ifaden eden Yılmaz, "2014 senesinden öncesini komple sildi. Geçtiğimiz ay itibarıyla özellikle SGK borcu olan herkese SMS attı; borcu ödemediğiniz zaman banka hesaplarınıza haciz ve de icra işleminin başlatılacağı söylendi. Yasa koyucu bunun ile ilgili olumlu bir gelişme yapmıştı. GSS borcunuz olsa bile devlet devlet hastanelerine, Şehir Hastanelerine gidip çok cüzü bir miktarda katılım payı ödediğiniz takdirde tedavinizi olabiliyordunuz. Fakat eczaneye gittiğiniz zaman ilacınızın parasıyla ödeyip bunu alma zorunluluğu vardı. Yılbaşından sonra bunun uzatılıp uzatılmayacağı tamamen muallakta" sözlerini kullandı.

E-DEVLET'İ KONTROL EDİN!

Yılmaz cümlelerini şu şekilde noktaladı:

"SGK'ya e-Devlet üzerinden GSM numarınız kayıtlı ise yollanır ancak numarınız kayıtlı değilse bir habersinizdir. Bir gün bankaya gittiniz paranızı çekeceksiniz ama SGK buna icra koyduysa parayı bloke ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde 0.01 kuruştan dolayı icra işlemine şahit olduk"