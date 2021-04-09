9 Nisan ŞOK Aktüel kataloğu açıklandı | ŞOK Aktüel’de hangi ürünler indirimli?

ŞOK Aktüel 9 Nisan – 13 Nisan ürünlerinin yayınlanmasının ardından, yeni fırsat ürünleri vatandaşlar tarafından merak edildi. ŞOK Aktüel kataloğunda bu hafta fırın, saç kurutma makinesi, epilasyon cihazı ve ütü gibi pek çok ürün yer alıyor. ŞOK Aktüel ürünleri hakkındaki detaylar haberimizde.

ŞOK AKTÜEL’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

2 yıl garantili Motte Davul Fırın 199 TL

2000 watt gücünde Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 89,90 TL

Anti-drip damlama önleme sistemi ile Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 159 TL

2 kademe hız ayarlı Arzum Verde Epilasyon Cihazı 119 TL

5-6 damacana su için kullanabileceğiniz Silvercreste Şarjlı Su Pompası 27,95 TL

Motorola Verde Buds 100 Bluetooth Kulaklık 199 TL

Granit kaplamalı Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 59,90 TL

Viaport Toprak Güveç Tencere 17,95 TL

Wenken Büyük Mikser Kurutma & Doğrayıcı 39,95 TL

Metal Oturma Grubu 2399 TL

Askılı Bahçe Salıncağı 1599 TL

Fermuarlı ve yıkanabilir, 240kg taşıma kapasiteli 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 1999 TL

Katlanır Masa 119 TL





