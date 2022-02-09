9 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Şubat 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

9 Şubat Çarşamba günü altın bilezik fiyatları, yatırım yapmak isteyen kişilerin altına olan talebinin yükselmesi dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bilezik fiyatlarına ons ile dolar kurundaki hareketler yön veriyor. Birçok kişi "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak için internet arama motorlarında haftanın üçüncü gününde de araştırma yapmaya başladı. Şubat ayının ilk haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 9 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

9 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

8 Şubat 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 722,83 Türk Lirası, satış fiyatı ise 746,56 Türk Lirası olmuştu. 9 Şubat güncel altın bilezik fiyatları piyasaların açıldığı saat olan 9.30'dan sonra netlik kazanacak. Alltın bilezik fiyatlarında son durum belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 581,20 TL, satış fiyatı 581,12 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 433,33 Türk Lirası, 520,81 Türk Lirası oldu.