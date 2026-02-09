9 Şubat Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle haftaya pozitif başladı.

YILIN İLK ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI

TCMB Perşembe günü 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu yayınlayacak. Ocak ayında TÜFE'nin %4,84 ile piyasa beklentilerinin belirgin şekilde üzerinde gelmesi, dezenflasyon sürecine yönelik yukarı yönlü riskleri artırdı. Ayrıca TÜFE serisinin değişmesi, harcama gruplarının ağırlıklarını yeniden belirledi. Kasım raporunda enflasyon tahmin aralığı 2026 sonu için %13-%19, ara hedef %16 olarak sabit bırakılmıştı. Perşembe günkü toplantıda tahmin aralığının aynı kalıp kalmayacağı merak konusu olacak.

ABD’DE AÇIKLANACAK VERİLER

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yatırımcıların söz konusu verilerin açıklanmasıyla Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.

JEOPOLİTİK RİSKLER TAKİP EDİLECEK!

Ekonomik verilerin yanı sıra Jeopolitik riskler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Umman'ın başkenti Maskat'ta yürütülen dolaylı görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve İran'ın yeni bir anlaşma yapma isteğini güçlü bir şekilde gösterdiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Öte yandan Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İranlı liderlerin "deliler gibi" ülke dışına para aktardıklarını belirterek, "Bu, sonun yaklaştığını bildiklerine dair iyi bir işaret." dedi.

Gelişen ülke şirketleri artık kendi ülkelerinden daha düşük faizle borçlanabiliyor. Bloomberg’in haberine göre Meksika, Türkiye ve diğer gelişen ülkelerden şirketler bu yıl ortalama %5,828 getiri ile dolar cinsinden tahvil ihraç ederken, benzer vadeli devlet tahvilleri %6 getiri sunuyor. Ukrayna, savaş ortamına rağmen tahvillerini ödemeyi sürdürerek devlet tahvillerinden yüzlerce baz puan daha düşük faizle borçlandı. Güçlü ihracatçı şirketlerin, çeşitlendirilmiş gelir kaynakları ve esnek maliyet yapıları sayesinde ülke riskinden ayrıştığı görülüyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Son haftalarda geri çekilmesi ile yatırımcısına fırsat tanıyan altın, bugün yükselişe geçti. Altın, tekrar 7 bin TL’nin üzerine çıktı.

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından Wells Fargo, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini güçlü biçimde yukarı çekti. Banka, 2026 yıl sonu için ons altın hedefini 6 bin 100–6 bin 300 dolar aralığına yükseltti.

EN ÇOK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ocakta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,45 ile külçe altında gerçekleşti.

Buna göre ocakta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,45 ile külçe altında görüldü.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 70,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 66,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,24 ve DİBS yüzde 6,10 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 0,51 ve Amerikan doları yüzde 4,39 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 5,49, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,39 ve DİBS yüzde 3,28 yatırımcısına reel getiri sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 3,16 ve Amerikan doları yüzde 6,93 yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

TÜRKİYE’NİN NÜFUSU BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçları"nı açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu.