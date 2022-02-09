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9 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Şubat 2022 Çarşamba

09.02.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Şubat 2022 altın fiyatları, yatırım yapmak ya da elindeki altınları bozdurmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. Altının çekiciliği son dönemde fiyatlarındaki düşüş dolayısıyla arttı. Peki 9 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

9 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Şubat 2022 Çarşamba

9 Şubat altın fiyatları ve piyasalarda yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Parasının değerini korumak isteyen kişiler de dahil olmak üzere altın alım satımı yapacak olanlar ya da takı olarak kullanacak vatandaşlar internette 9 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Amerika Merkez Bankası, 26 Ocak Çarşamba günü yaptığı duyuru ile faizleri sabit tuttuğunu açıklamıştı. İşte 9 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alış dün 722,83 USD, satış fiyatı ise alış fiyatı satış fiyatı ise 1.820,83 USD olmuştu. Ons altının TL bazındaki alış değeri 24.742,87 olurken, satış değeri 24.748,18 olmuştu. Altın piyasası bugün saat 9:30'da açılacak. 9 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatlarına haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 797,32 TL satış fiyatı 797,42

Cumhuriyet altın alış fiyatı 5.260,00 TL satış fiyatı: 5.340,00 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 1.294,00 TL satış fiyatı 1.317,00 TL

Yarım altın alış fiyatı 2.597,00 Türk Lirası satış fiyatı 2.633,00 Türk Lirası

Ata altın: alış: 5.317,00 Türk Lirası, Ata altın satış: 5.383,00 Türk Lirası

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