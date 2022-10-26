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90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek, hangi tarihte? Taşeron işçilerin kadroya geçişinde son durum!

26.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Taşeron işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Afyonkarahisar'da yaptığı açıklama sonrası internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek, hangi tarihte? İşte taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmalarda son durum...

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek, hangi tarihte? Taşeron işçilerin kadroya geçişinde son durum!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin On binlerce kişinin yakından takip ettiği konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Son gelişmeler konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler internette "Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" sorusunu araştırıyor. Taşerona kadro ile ilgili detaylar haberimizde...

Sözleşmeliye kadro

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

90 bin taşeron işçi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kamuda muhtelif kadrolarda çalışan sözleşmeli personele yönelik çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Bilgin açıklamasında "Çalışmayı bitirmek üzereyiz. Bu ay içerisinde kamuoyuyla paylaşacağımızı açıkladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." ifadelerine yer vermişti.

TAŞERONDA KİMLER KADROYA GEÇECEK?

Kadroya geçecek olan kişilerin pozisyonların ilerleyen haftalarda açıklanması öngörülüyor.

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