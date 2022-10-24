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90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Kamudaki geçici işçilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek taşerona kadro müjdesinde!

24.10.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri kamu kurumlarında çalışan çok sayıda sözleşmeli işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, taşeronda çalışan kişilere kadro, sözleşmeli personele kadro ve EYT'nin yanı sıra ocak zammı gibi konulara dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin liderliğinde yapılıyor. Peki 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Taşerona kadro ile ilgili detayları Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya girecek? Kamudaki geçici işçilerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek taşerona kadro müjdesinde!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada 90 bin sözleşmelinin kadroya geçeceğini ifade etmişti. Bu gelişme büyük sevinç yaratırken son gelişmeler konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar "Taşerona kadro ne zaman çıkacak?" diye arama motorlarında sorgulama yapıyor. Şimdi gözler Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Taşerona kadro ile ilgili açıklamada...

Sözleşmeliye kadro

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?

90 bin taşeron işçi ile ilgili çalışmanın da ele alınacağı Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Öte yandan ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar da Kabine gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Sözleşmeli kamu personeline kadro çalışmasında gelinen aşama da masaya yatırılacak konular arasında bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taşeron işçilerin kadrolu işçi olması için hükümetimiz çok önemli bir adım attı ve kadro verildi vatandaşlarımıza. Yaklaşık o zamanki sayı 90 bin küsür işçimiz bu haktan istifade edemedi. Kasım ayı içinde bu işçilerimiz için olan çalışmalarımızı sonlandırırız. Geçici işçi için ise çalışma farklı. O işçilerimizin hukukunu düzenleyecek bir çalışma yapıyoruz ve onların bu statülerini değiştireceğiz."

Sözleşmeliye kadro

90 BİN TAŞERON İŞÇİ İÇİN GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILACAK AÇIKLAMADA

Ekim ayının son Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kritik toplantıda çok sayıda konu masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı bugün (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Sözleşmeliye kadro

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