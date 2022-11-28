90 BİN TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 28 KASIM 2022: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Taşerona kadro 2022'nin sonuna doğru ekonomiye ilişkin çalışmalarını hızlandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde nulunan en önemli konulardan biri. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine Toplantısında taşerona kadro konusu da ele alınacak.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Taşerona kadro çalışması için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadelere yer vermişti:

"Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz"

Konuya daşir yeni açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmeler geldikçe haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı. 90 bin taşeron işçisinin kadroya Kasım ayında alınması ön görülüyor.

TAŞERONA KADRO KONUSUNUN ELE ALINACAĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni Kabine toplantısı bugün (28 Kasım Pazartesi günü) Beştepe'de yapılacak. Sözleşmeliye kadro konusunun da ele alınacağı Kabine toplantısının saat 15:00'te başlayacağı ön görülüyor.

