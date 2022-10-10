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90 bin taşerona kadro verilecek! Müjdeli haberi Bakan Bilgin duyurdu… Taşerona kadro ne zaman verilecek?

10.10.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşeron ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 90 bin taşeron işçi heyecanla kadroya geçmeyi bekliyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmaların görüşülmesi bekleniyor. Peki, taşeron işçilere ne zaman kadro verilecek?

90 bin taşerona kadro verilecek! Müjdeli haberi Bakan Bilgin duyurdu… Taşerona kadro ne zaman verilecek?

Taşeron işçilere ne zaman kadro verileceği merak ediliyor. Taşeron ile ilgili heyecanlandıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Daha önce kadroya geçirilen işçiler hakkında bilgi veren Bakan Bilgin, ‘O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirtti ve, ‘Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız.’ dedi.

TAŞERONA NE ZAMAN KADRO VERİLECEK?

Kamudaki taşeron işçilere ilişkin soru üzerine Bilgin, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsattı.
O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." dedi.
Bilgin, belediye şirketlerinde çalışan işçilerin durumuna ilişkin soruya, "Kamunun bütün bu bahsettiğim kadro dışı kalmış olan işçilerinin kadroya geçirilmesi konusunda çalışmamızı ayrıntılı bir şekilde bütün işçileri inceliyoruz, onların statülerini inceliyoruz, iş ilişkilerini, sözleşmelerini inceliyoruz. Onun için kasım ayında tahmin ediyorum onu tamamlamış olacağız. Daha erken de tamamlayabiliriz. Yani bu ay sonunda veya kasımda o işi tamamlarız." yanıtını verdi
Mevsimlik işçiler meselesine ilişkin Bilgin, bu işçilerin dönemsel olarak çalıştıklarını belirterek, "İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda bir imkan sağlayacağız. Başka bir yerden kurum işçi almasın veya yeni birisine, yeni bir taşerona vermesin işi. Daha önce çalıştığı, bir bağlantısı olan, mevsimlik işçi sözleşmesi olan işçilere bu hakkı tanıyacağız. Yani o kurumun ihtiyacı olduğu zaman onların çalıştırılması ve çalışma sürelerinin uzatılmasını da kapsayan bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.
Geçici işçilerin ise 10 ay 29 gün çalıştıkları bilgisini veren Bilgin, "Onu biz 12 aya, 1 yıl çalışmaya çıkaracağız ve 1 yıl çalışacak şekilde kurumlarında çalışma imkanı sağlayacağız." dedi.
Bilgin, geçici işçilerin hukukunu koruyacak bir düzenleme yaptıklarını ve onların statülerini bütünüyle değiştireceklerini söyledi.
Kamuda sözleşmeli çalışanların durumuna da değinen Bilgin, kamuda 657 sayılı kanun kapsamındaki memurlar dışında farklı çalışma biçimlerine dayalı istihdam edilenler de olduğunu ifade etti.

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