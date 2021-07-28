FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 91 maddelik liste hazırlandı! Pazarlık zamanı: Emekliler ve memurlar...

91 maddelik liste hazırlandı! Pazarlık zamanı: Emekliler ve memurlar...

28.07.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunuldu. Memur-Sen Başkanı 91 maddelik talep listesinde, kamu görevlilerine istenen 2 yıllık zam yüzdelerinin belirtildiğini açıklandı. İşte istenilen diğer talepler…

91 maddelik liste hazırlandı! Pazarlık zamanı: Emekliler ve memurlar...

Memurların ve memur emeklilerin gözü kulağı 2 Ağustos’ta yapılacak toplantıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Kamu-Sen ve Memur-Sen ortak talep listesinde bulundu. 91 maddenin olduğu listede maaş zamlarının bu yıl da dahil olmak üzere 2 yıla kadar yüzdelik oranları belirlendi. Bunun yanında talep edilen diğer haklar da iletildi.

MEMUR-SEN BAŞKANI 600 TL SEYYANEN ZAM TALEP ETTİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bu sene 600 lira seyyanen zam yapılmasını, 2022 de bu oranın yüzde 21, 2023’te ise yüzde 17 artış istediklerini belirtti. 2 Ağustos'ta yapılacak ilk oturumdan önce memur konfederasyonları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

KAMU-SEN VE MEMUR-SEN BAŞKANLARINDAN ORTAK SÖZLEŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan teklif Kamu-Sen ve Memur-Sen ortaklığında hazırlandı. Maaş ve aylıkların iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını talep ettiklerini belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini söyledi. "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'taki ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz" diyen Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını açıkladı. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.

EMEKLİLER İÇİN İSTENİLEN TALEPLER

91 maddelik talep listesinde emekliler için istenilen talepler şöyle:

Kamu görevlisi emeklileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendikayla üyelik ilişkisini sürdürebilsin.

Toplu sözleşmedeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de uygulansın.

Emeklilik için şartları tamamlayıp yaş bekleyenler genel sağlık sigortasından yararlandırılsın.

Kamu görevlisi emeklileri ile bunların dul veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

Kamu görevlisi emeklileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.

Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için de ikramiye hesaplaması yapılsın.

Emekli olan kamu görevlilerine, son görev yaptıkları kurumlarınca tanıtıcı kimlik verilsin.

MEMURLAR İÇİN TALEPLER

Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortaklığında hazırlanan listede memurlar için talepler şöyle:

Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilsin.

Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilsin, kamuda sözleşmeli istihdama son verilsin.

Derece yükselmesinde sınırlama sona ersin. Kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilsin.

Kıdem aylığında sınırlama kalksın, gösterge rakamı artsın.

Tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılsın.

Gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödensin. Vergi, geliri düşürmesin.

Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilsin.

Doğum, ölüm, evlenme yardımı, giyecek ödenekleri artırılsın.

2022 yılı için 500, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilsin.

Kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılsın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyorÖmür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!32 bin sigortalıya emeklilik müjdesi!
Anahtar Kelimeler:
Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

İşverenlere asgari ücret desteği Resmi Gazete'de

Tespit edilirse 13 bin 500 lira ceza!

Tespit edilirse 13 bin 500 lira ceza!

Bu meslekte iş bulma oranı yüzde 100!

Bu meslekte iş bulma oranı yüzde 100!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

O illerde vergi ve SGK prim ödemeleri erteleniyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Elektrik faturasında yeni dönem! 137 TL devlet desteği...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.