91 maddelik liste hazırlandı! Pazarlık zamanı: Emekliler ve memurlar...

Memurların ve memur emeklilerin gözü kulağı 2 Ağustos’ta yapılacak toplantıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Kamu-Sen ve Memur-Sen ortak talep listesinde bulundu. 91 maddenin olduğu listede maaş zamlarının bu yıl da dahil olmak üzere 2 yıla kadar yüzdelik oranları belirlendi. Bunun yanında talep edilen diğer haklar da iletildi.

MEMUR-SEN BAŞKANI 600 TL SEYYANEN ZAM TALEP ETTİ

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bu sene 600 lira seyyanen zam yapılmasını, 2022 de bu oranın yüzde 21, 2023’te ise yüzde 17 artış istediklerini belirtti. 2 Ağustos'ta yapılacak ilk oturumdan önce memur konfederasyonları taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

KAMU-SEN VE MEMUR-SEN BAŞKANLARINDAN ORTAK SÖZLEŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulan teklif Kamu-Sen ve Memur-Sen ortaklığında hazırlandı. Maaş ve aylıkların iki yıl için toplam yüzde 38 artırılmasını talep ettiklerini belirten Memur-Sen Başkanı Yalçın, ayrıca toplam yüzde 6 refah payı verilmesini, mutabakat sağlanamayan 5. Dönem Toplu Sözleşme'den kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 lira seyyanen zam yapılmasını istediklerini söyledi. "Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos'taki ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz" diyen Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını açıkladı. Memur-Sen'in teklifleri bir kitapçık olarak yayımlandı.

EMEKLİLER İÇİN İSTENİLEN TALEPLER

91 maddelik talep listesinde emekliler için istenilen talepler şöyle:

Kamu görevlisi emeklileri, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendikayla üyelik ilişkisini sürdürebilsin.

Toplu sözleşmedeki maaş ve ücret artışına ilişkin hükümler, kamu görevlisi emeklilerine de uygulansın.

Emeklilik için şartları tamamlayıp yaş bekleyenler genel sağlık sigortasından yararlandırılsın.

Kamu görevlisi emeklileri ile bunların dul veya yetim aylığı bağlanmasına müstahak yakınları; kamu tarafından işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

Kamu görevlisi emeklileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalansın.

Emekli ikramiyesi ödenmesinde, tam fiili hizmet yılından eksik kalan süreler için de ikramiye hesaplaması yapılsın.

Emekli olan kamu görevlilerine, son görev yaptıkları kurumlarınca tanıtıcı kimlik verilsin.

MEMURLAR İÇİN TALEPLER

Memur-Sen ve Kamu-Sen’in ortaklığında hazırlanan listede memurlar için talepler şöyle:

Kamu görevlilerine de bayram ikramiyesi verilsin.

Mevcut sözleşmeli personel kadroya geçirilsin, kamuda sözleşmeli istihdama son verilsin.

Derece yükselmesinde sınırlama sona ersin. Kamu görevlileri öğrenim durumlarına uygun dereceye yükselebilsin.

Kıdem aylığında sınırlama kalksın, gösterge rakamı artsın.

Tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılsın.

Gelir vergisinde yüzde 15 oranını aşan kısım kamu işverenince ödensin. Vergi, geliri düşürmesin.

Vekil, ebe, hemşire, imamlar ile usta öğreticiler, ve benzeri pozisyonlardaki personel kadroya geçirilsin.

Doğum, ölüm, evlenme yardımı, giyecek ödenekleri artırılsın.

2022 yılı için 500, 2023 yılı için 650 lira tutarında giyecek yardımı ödeneği verilsin.

Kreş hizmeti ya da ödeneği uygulaması başlatılsın.



