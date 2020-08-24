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92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 10:41 | Son Güncelleme

Elazığ’da genç bir kadın koronavirüsten (Covid-19) dolayı üstü açılabilir araç ararken, gördüğü 1992 model Serçe’yi 45 bin liraya aldı. Trafikte üstü açık hale getirilen Serçe’yi bir kadının kullanması ise vatandaşların dikkatini çekiyor.

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'koronasavar' koydu

Özel bir eğitim kurumunda iletişim sorumlusu olarak görev yapan Tuba Öztürk (38), pandemi sürecinde üstü açık bir araç almak istedi. Bunun üzerine araştırma yapan Öztürk, İstanbul’da bir arkadaşı sayesinde 1992 model üstü açık Serçe’yi buldu.

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Bunun üzerine Öztürk, bir dönem en fazla tercih edilen otomobillerinden biri olan ve günümüzde nadir olarak kullanılan otomobile 45 bin lira vererek satın aldı. Aracının adını 'koronasavar' koyan Öztürk, klasik otomobiliyle gönül rahatlığı ile gezmeye başladı. Tüm parçaları orijinal olan, sadece üstü açılıp kapanabilir yapılan otomobil ve sürücüsü trafikte dikkat çekerek vatandaşlarda merak uyandırıyor.

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'ARACIMA KORONASAVAR DİYORUM'

Pandemi sürecinde üstü açık bir otomobil almak istediğini ifade eden Tuba Öztürk, “Pandemi sürecinde evdeyken sürekli araçlara bakıyordum. O süreçte de bir araca en fazla 3 kişinin binmesi ile ilgili bir genelge yayımlanmıştı. Biz de aile olarak kabalık olduğumuz için bir çözüm arayışına girdim. Üstü açık bir araba olsa nasıl olur diye düşündüğümde, zaten klasik arabaları çok seviyordum, karşıma bu araç çıktı. Bir an onu çok sevdim. Özellikle pandemi sürecinde bu araç bize tamamen yanıt verdi. Şu an bu aracıma koronasavar diyorum. Çünkü üstünü tamamen açabiliyorsunuz. Böylelikle içeride korona ile ilgili ciddi bir tehlike oluşmuyor” dedi.

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'ELAZIĞ'DA BÖYLE BİR ARACI KULLANAN TEK KADINIM'

Üstü açık klasik otomobile talebin oldukça fazla olduğunu belirten Öztürk, “Bu aracımı yoğun bir pazarlık sonucunda 45 bin liraya aldım. Şu an talebi çok fazla. Tamamen orijinal bir araç, sadece üstü kesilmiş. Bu sebeple de talibi çok fazla. Şuan bu talepleri değerlendirmiyorum.

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Ben bu aracı aldığımda 6 aydır üstü açılmıştı. 28 yıllık bir araç ama sadece 6 aydır üstü açık. Büyük bir cesaretti aslında bu araçla gezmek. Elazığ’da böyle bir aracı kullanan tek bayanım. Ailemden ve yakın arkadaşlarımdan ilk önceleri olumsuz yanıtlar aldım. 'Sen bir bayansın bu araçla mı gezeceksin' dediler. Ben bu olaya böyle bakmadım.

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Çok neşeli antika bir araca biniyorum şu an. Aracımın içerisinde ise tamamen Türk sanat müziği dinliyorum. Vatandaşlar da tebessüm ediyor. Yoğun bir ilgi görüyorum. Düğün fotoğrafı çeken birkaç yer talepte bulundu kullanmak için ama ben kabul etmedim. Ticari anlamda aracımı kullanmıyorum” diye konuştu.

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