97 yıllık köklü mobilya şirketi kapanıyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Merkezi Bremen’de bulunan ve aile şirketi olarak kurulan Flamme Küchen + Möbel’in kapanma kararını şirketin genel müdürü Tina Flamme doğruladı.

Marka; Berlin, Bremen, Frankfurt, Fürth, Münih yakınlarındaki Kirchheim-Heimstetten ve Hannover’deki SofaLoft dahil olmak üzere toplam 6 noktada faaliyet gösteriyordu. Karar kapsamında tüm şubeler kapatılacak.

"ZOR AMA KAÇINILMAZ BİR KARAR"

Şirket yönetimi, bu kararın arkasında ekonomik, siyasi ve kişisel nedenlerin birleşiminin bulunduğunu açıkladı. Tina Flamme, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun danışmalar ve tüm etkenlerin dikkatle değerlendirilmesinin ardından, ülke genelindeki ticari faaliyetlerimizi planlı ve düzenli şekilde sonlandırmaya karar verdik.”

Yıllar boyunca marka mutfak ve mobilya satışına odaklanan Flamme, yılda ortalama 3 bin mutfak projesi gerçekleştiriyordu. Satışın yanı sıra danışmanlık, montaj ve finansman hizmetleri de sunan şirket, Almanya’da premium segmentte önemli bir yer edinmişti.

TASFİYE İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

Kapanış süreci kapsamında ilk adım Bavyera’daki Fürth şubesinde atıldı. Burada tasfiye indirimi (räumungsverkauf) resmen başladı. Şirket yönetimi, sürecin “hanseatik bir veda” anlayışıyla, yani şeffaf, planlı ve sorumluluk bilinciyle yürütüleceğini vurguladı.