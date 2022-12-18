FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 98 bin kişinin işi tehlikede! Resmi Gazete'de yayımlandı, sadece 12 gün kaldı

98 bin kişinin işi tehlikede! Resmi Gazete'de yayımlandı, sadece 12 gün kaldı

18.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu yılbaşında başlıyor. Resmi Gazete'de de yayımlanan karar gereği, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan valelerin 1 Ocak 2023 itibarıyla çalıştırılmayacağı belirtildi. Ancak ülke genelindeki yaklaşık 100 bin valeden şu ana kadar sadece 2 bin 21'i yeterlilik belgesi aldı.

98 bin kişinin işi tehlikede! Resmi Gazete'de yayımlandı, sadece 12 gün kaldı

Valeler kritik tarih yaklaştı. Resmi Gazete'de 25 Aralık 2020'de yayımlanan, yürürlüğe ise 1 Temmuz 2021'de giren "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile valelere Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) hazırladığı mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu getirildi.

1 OCAK 2023 İTİBARIYLA ÇALIŞTIRILMAYACAK

Yönetmelikte, mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan valelerin 1 Ocak 2023 itibarıyla çalıştırılmayacağı belirtildi.

MYK verilerine göre, bu yıl 2 bin 410 vale görevlisi, yeterlilik belgesi almak için yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına sınav başvurusunda bulundu.

SADECE 2 BİN 21 VALE YETERLİLİK BELGESİ ALDI

Gerekli şartları sağladığı belirlenen 2 bin 21 vale yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

ASDAD

ARANAN ŞARTLAR

Kişilerin bu belgeye sahip olabilmesi için öncelikle yeterlilik sınavına giriş şartlarını karşılaması gerekiyor.

Buna göre, valelerde asgari B sınıfı ehliyete ve yetkili merkezden alınan "Psikoteknik Test Raporu"na sahip olma şartları aranıyor.

Öğretim üyesi araç kiralamak istedi! Hayatının şokunu yaşadı Öğretim üyesi araç kiralamak istedi! Hayatının şokunu yaşadı

Ayrıca bu kişilerin Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "cinsel saldırı", "çocukların cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "fuhuş" ile Kabahatler Kanunu'nda yer alan "sarhoşluk" suçlarından affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekiyor.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Yılbaşından sonra uygulamaya konulacak düzenlemeye aykırı hareket edenler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kabahatler Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulanacak.

Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği verilerine göre, ülke genelinde yaklaşık 100 bin vale görevlisi hizmet veriyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan müjdelemişti! Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyorErdoğan müjdelemişti! Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor
Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...
Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!Asgari ücret toplantısı öncesi yeni rakam!
Anahtar Kelimeler:
Vale

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Rakiplerini solladı! Türkiye'nin gündemindeki karardan sonra çok konuşulacak anket

Tarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldi

Tarih netleşti! Milyonları heyecanlandıran rakam geldi

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Bakan Bilgin duyurdu: Nureddin Bey ile çözdük

Fiyatları pahalı bulanlar bu tarifeye akın etti! İşte yılbaşı tatili düşünenlerin tercihi

Fiyatları pahalı bulanlar bu tarifeye akın etti! İşte yılbaşı tatili düşünenlerin tercihi

Uzmanı uyardı! Yüksek bedellerle satılmaya çalışılıyor ama...

Uzmanı uyardı! Yüksek bedellerle satılmaya çalışılıyor ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.