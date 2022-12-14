A101 15 Aralık Perşembe AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu ÇIKTI! Xiaomi Airfryer 2,699 TL'den, Xiaomi Vacuum Mop 2 Lite 4,399 TL'den satışta!

A101 aktüel ürünleri merak ediliyor. Heyecanla beklenen A101 15 Aralık Perşembe AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu yayınlandı. A101'in bu hafta satışa çıkardığı teknoloji ürünleri arasında; Xiaomi Mi Smart Airfryer yağsız fritöz, Xiaomi Vacuum Mop 2 Lite robot süpürge, Volta markasına ait APM5 üç tekerlekli moped bulunuyor. İşte A101 15 Aralık Perşembe AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğunun tamamı...

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

A101'de bu hafta; Volta Üç Tekerlekli Moped 19990 TL, Xiaomi Mi Smart Airfryer Yağsız Fritöz 2.699 TL, Xiaomi Vacuum Mop 2 Lite Robot Süpürge 4.399 TL, Fakir Kaave Lone Türk Kahvesi Makinesi 549 TL, Schafer Tosthaus Tost Makinesi 599 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 399 TL, Kiwi Kumandalı Fan Isıtıcı 249 TL, Arzum AR1132 Monomix Çubuk Blender 299 TL, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 259 TL, Aprilla ABS 1059 Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 149 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 239 TL fiyatları ile satışa sunulacak.

A101 15 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





