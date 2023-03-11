A101 16 Mart aldın aldın kataloğu! Motosiklet 19 bin 990 TL olacak

Hesaplı alışverişin adreslerinden biri olan A101 mağazalarında birçok ürüne indirim yapılacak. Televizyon, cep telefonu, çamaşır ve bulaşık makinesi, temel gıda, nevresim gibi birçok ürün müşterilere sunulacak. A101'de 19 bin 990 TL'ye motosiklet satılacak. İşte A101 16 Mart aldın aldın kataloğu...

A101 16 MART ALDIN ALDIN KATALOĞU

128 GB cep telefonu 3.599 TL, Akıllı televizyon 3.599 TL olacak.

Çamaşır makinesi 6.799 TL'den satılacak.

128 gb flash bellek 209 TL olacak. Epilasyon aleti 299 TL, su dalgası maşası ise 279 TL olacak.

Benzinli motosiklet 19 bin 990 TL'den satılacak. 9 taksit imkanı ile fiyat 21 bin 390 TL'ye yükselecek.





