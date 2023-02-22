A101 23 Şubat indirimleri yayınlandı! Duyan A101'e koşacak: Zeytinyağı 67,50 TL, piliç baget 39,90 TL'den satılıyor!

A101 kataloğunda 23 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacak, gıdadan temizlik malzemesine birçok indirimli ürün yer aldı. Zeytinyağı 67,50 TL, piliç baget 39,90 TL'den satılacak. Bununla birlikte İşte A101 23 Şubat indirimli ürünler kataloğunun tamamı...
Uydu alıcılı televizyon 2.599 TL'den satılacak.
10 kg çamaşır makinesi 6.299 TL olacak.
Elektrikli cezve 199 TL, çay makinesi 299 TL'den satılacak.
500 ml zeytinyağı 67,50 TL, dondurulmuş baget 39,90 TL'den satılacak.
İşte A101 23 Şubat indirimli ürünler kataloğu tamamı...