A101 29 aralık 2022 kataloğu: Buzdolabı 1.6999 TL, derin dondurucu 1.799 TL!

A101 marketlerinde çeşitli kategorilerde uygun fiyatlı birçok ürün müşterinin beğenisine sunulacak. 29 Aralık Perşembe itibarıyla geçerli olacak 14 sayfalık katalogda birçok ürün yer aldı. İşte A101 29 Aralık kataloğu...
Farklı özellikteki televizyonlar 3.799 TL, 5.299 TL ve 10.799 TL gibi fiyatlara satılacak.
Çamaşır makinesi 3.999 TL'den satılacak. 9 taksitle 4.279 TL'ye denk gelecek.
Mutfak eşyaları, ev temizlik aletleri, teknolojik ürünler A101 mağazalarında olacak.
L koltuk 3.899 TL'den satılacak. 8 taksitli ödemede ise fiyat 4.095 TL'ye yükselecek.
İşte A101 29 Aralık 2022 kataloğu tamamı...