A101 5 Ocak Aldın Aldın kataloğu yayınlandı! Smart TV 3 bin 299, beyaz eşya 2 bin 299 TL!

Müşterilerin uğrak noktalarından biri olan A101'de çeşitli kategorilerden birçok ürün market raflarında yerini alacak. A101 mağazaları uygun fiyatlarıyla müşterilere ürün sunmaya devam ediyor. Yeni yılın ilk indirimleri 5 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İşte A101 5 Ocak Aldın Aldın kataloğu...

A101 5 OCAK ALDIN ALDIN KATALOĞU

Akıllı televizyonlar 3.299 TL, 6.199 TL ve 7.999 TL fiyatlarıyla A101 mağazalarında olacak.

Derin dondurucu 2.299 TL, büro tipi buzdolabı 1.999 TL olacak.

Elektrikli ev eşyaları uygun fiyatıyla A101 mağazalarında olacak.

İşte A101 5 Ocak Aldın Aldın kataloğu tamamı...





