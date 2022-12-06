A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler KATALOĞU yayınlandı! A101'e bu hafta neler geliyor? Toshıba 65 inç Android Tv 10.999 TL!

Her hafta büyük bir ilgi ile takip edilen A101 kataloğu yayınlandı. A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler listesi yine dopdolu. A101'de bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10999 TL'den, Hı-Level 43″ Full Hd Android Smart Led Tv 3699 TL'den, Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2099 TL'den ve Xiaomi Redmi Note11 Cep Telefonu 5399 TL'den satışa çıkarılacak.

A101'E BU PERŞEMBE NELER GELİYOR?

A101'de bu hafta yine yok yok. Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10999 TL'den, Hı-Level 43″ Full Hd Android Smart Led Tv 3699 TL'den, Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2099 TL'den, Xiaomi Redmi Note11 Cep Telefonu 5399 TL'den, Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 2,099 TL'den, Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL'den, Piranha 18 W Araç Şarjı 69,95 TL'den, Piranha 18 W Duvar Şarjı 99,95 TL'den, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3099 TL'den ve Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3299 TL'den satışa sunulacak.

A101 8 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!



