FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler KATALOĞU yayınlandı! A101'e bu hafta neler geliyor? Toshıba 65 inç Android Tv 10.999 TL!

A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler KATALOĞU yayınlandı! A101'e bu hafta neler geliyor? Toshıba 65 inç Android Tv 10.999 TL!

06.12.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

yenilenen aktüel ürünler listesinde bu hafta yine yok yok. A101'de bu perşembe elektronik ev aletlerinden, yatak ve baza çeşitlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak malzemelerine ve teknolojik ürünlere kadar indirimli bir çok ürün raflardaki yerini alacak. İşte A101 aktüel ürünler listesinin tamamı...

A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler KATALOĞU yayınlandı! A101'e bu hafta neler geliyor? Toshıba 65 inç Android Tv 10.999 TL!

Her hafta büyük bir ilgi ile takip edilen A101 kataloğu yayınlandı. A101 8 Aralık Perşembe aktüel ürünler listesi yine dopdolu. A101'de bu hafta teknolojik ürünler dikkat çekiyor. Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10999 TL'den, Hı-Level 43″ Full Hd Android Smart Led Tv 3699 TL'den, Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2099 TL'den ve Xiaomi Redmi Note11 Cep Telefonu 5399 TL'den satışa çıkarılacak.

A101'E BU PERŞEMBE NELER GELİYOR?

A101'de bu hafta yine yok yok. Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 10999 TL'den, Hı-Level 43″ Full Hd Android Smart Led Tv 3699 TL'den, Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 2099 TL'den, Xiaomi Redmi Note11 Cep Telefonu 5399 TL'den, Reeder P13 Blue Plus 2022 Cep Telefonu 2,099 TL'den, Piranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TL'den, Piranha 18 W Araç Şarjı 69,95 TL'den, Piranha 18 W Duvar Şarjı 99,95 TL'den, Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3099 TL'den ve Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3299 TL'den satışa sunulacak.

A101 8 ARALIK PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

a101 1

a101 2

a101

a1014

a1015

a1016

a1017

a1018

a1019

a10110

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu? Mazot gübre desteği 2022 ne kadar oldu?
8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu! 8 bin TL'ye yaptırdığı kasko bu yıl 140 bin TL oldu!
Asgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacakAsgari ücret pazarlığında işler değişti! Bu kez farklı olacak
Anahtar Kelimeler:
a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bu hafta

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Motorine zam sonrası yeniden indirim!

Motorine zam sonrası yeniden indirim!

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam

Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin personel alınacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.