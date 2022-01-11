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A101 Aktüel kataloğu yayımlandı! Sıvı yağ, tuvalet kağıtları bakın ne kadar oldu!

11.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 market zinciri, ucuz fiyatlarıyla en çok tercih edilen marketlerden biri. Vatandaşlar A101 indirimlerini takip ederek temel tüketim maddelerinden tasarruf ediyor. Güncel A101 fiyatları ise en çok merak edilen konulardan biri. A101 güncel katalog yayınlandı. Katalogda sıvıyağ ve tuvalet kağıdının fiyatı ise dikkat çekti. İşte güncel A101 fiyatları ve temel tüketim malzemelerinin fiyatları.

A101 Aktüel kataloğu yayımlandı! Sıvı yağ, tuvalet kağıtları bakın ne kadar oldu!

Ucuz fiyatları nedeniyle tercih edilen A101 vatandaşların alışveriş için en çok tercih ettikleri marketlerin başında geliyor. A101’in güncel afişleri de yayınlandı. Popüler market zincirinde 8-14 Ocak tarihleri arasında Haftanın Yıldızları kampanyası bulunuyor. 13 Ocak Perşembe gününden itibaren ise Aldın Aldın kampanyası başlıyor. İşte kampanyadan dikkat çeken detaylar.

A101 GÜNCEL KATALOG FİYATLARI

13 Ocak’tan itibaren başlayacak olan Aldın Aldın kampanyasında Toshiba televizyonlar dikkat çekiyor. Yalnızla 2500 adetle sınırlı olan 4K görüntü kaliteli Toshiba televizyon 10.000 liralık fiyatıyla dikkat çekiyor. Teknoloji kampanyaları arasında Reeder marka telefon da bulunuyor. Piranha akıllı saatler, USBler ve akıllı LED ampüller de Aldın Aldın kampanyası dahilinde satışa sunuluyor. Haftanın yıldızları kampanyası ise temel tüketim malzemelerini içeriyor. 8-14 Ocak arasında geçerli olacak kampanyanın fiyatları ise şu şekilde:

İçim Kaymaklı Tava Yoğurdu 1250 Gram: 19,75 TL
Nimet Dondurulmuş Börek Çeşitleri 500 gram: 12,55 TL
Fairy Platinium Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22’li: 52,44 TL
Calgon Kireç Önleyici 500 Gram: 14,55 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri: 12,90 TL
Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Kızartma 1 litre: 43,90 TL
Vera Ayçiçek Yağı 2 litre: 45,90 TL
Zeo Zeytinyağı Sızma 1 litre: 42,90 TL
Vera Mısırözü Yağı 5 litre: 139,95 TL
Papia Tuvalet Kağıdı 8’li: 17,25 TL
Mistral Tuvalet Kağıdı 40’lı: 49,95 TL
Selpak Parfümlü 8’li Tuvalet Kağıdı: 43,75 TL

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