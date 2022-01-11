A101 Aktüel kataloğu yayımlandı! Sıvı yağ, tuvalet kağıtları bakın ne kadar oldu!

Ucuz fiyatları nedeniyle tercih edilen A101 vatandaşların alışveriş için en çok tercih ettikleri marketlerin başında geliyor. A101’in güncel afişleri de yayınlandı. Popüler market zincirinde 8-14 Ocak tarihleri arasında Haftanın Yıldızları kampanyası bulunuyor. 13 Ocak Perşembe gününden itibaren ise Aldın Aldın kampanyası başlıyor. İşte kampanyadan dikkat çeken detaylar.

A101 GÜNCEL KATALOG FİYATLARI

13 Ocak’tan itibaren başlayacak olan Aldın Aldın kampanyasında Toshiba televizyonlar dikkat çekiyor. Yalnızla 2500 adetle sınırlı olan 4K görüntü kaliteli Toshiba televizyon 10.000 liralık fiyatıyla dikkat çekiyor. Teknoloji kampanyaları arasında Reeder marka telefon da bulunuyor. Piranha akıllı saatler, USBler ve akıllı LED ampüller de Aldın Aldın kampanyası dahilinde satışa sunuluyor. Haftanın yıldızları kampanyası ise temel tüketim malzemelerini içeriyor. 8-14 Ocak arasında geçerli olacak kampanyanın fiyatları ise şu şekilde:

İçim Kaymaklı Tava Yoğurdu 1250 Gram: 19,75 TL

Nimet Dondurulmuş Börek Çeşitleri 500 gram: 12,55 TL

Fairy Platinium Plus Bulaşık Makinesi Kapsülü 22’li: 52,44 TL

Calgon Kireç Önleyici 500 Gram: 14,55 TL

Sea Color Saç Boyası Çeşitleri: 12,90 TL

Yudum Bitkisel Sıvı Yağ Kızartma 1 litre: 43,90 TL

Vera Ayçiçek Yağı 2 litre: 45,90 TL

Zeo Zeytinyağı Sızma 1 litre: 42,90 TL

Vera Mısırözü Yağı 5 litre: 139,95 TL

Papia Tuvalet Kağıdı 8’li: 17,25 TL

Mistral Tuvalet Kağıdı 40’lı: 49,95 TL

Selpak Parfümlü 8’li Tuvalet Kağıdı: 43,75 TL

