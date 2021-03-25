A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı | 25 Mart’ta A101’de hangi ürünler indirimde?

Televizyondan akıllı saate, cep telefonundan bulaşık-çamaşır makinesine, buzdolabından mikrodalga fırına kadar indirimli ürünleri bu hafta kataloğuna ekleyen A101 markette kamp ürünleri satılıyor. Kamp sandalyesi ve şezlong ürünleri gibi birçok ürünler, A101 aktüel listesinde yer aldı.

İŞTE A101’İN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…



A101'de bu hafta Samsung 55TU8300 Crystal UHD TV 5 bin 699 TL, Toshiba Smart Led TV 3 bin 199 TL, Huawei Y5 2019 cep telefonu bin 599 TL, Verge GPS'li konuşma özellijli akıllı saat 549 TL’den satılıyor.

SEG marka çamaşır makinesi bin 699 TL, buzdolabı bin 699 TL'den satılırken, Samsung mikrodalga fırın 679 TL, Arzum blender seti 329 TL, Fantom dikey süpürge 189 TL, kiwi cam su ısıtıcı 99,95 TL, sefer tası beslenme çantası 99,95 TL, Singer overlok makinesi 999 TL, Polo Smart temizleme seti 29,95 TL, kiwi waffle 89,95 TL, Aprilla şarjlı epilatör 79,95 TL, banyo baskülü 89,95 TL’den alıcılarını bekliyor…

Bestway çift kişilik koltuk/yatak/şezlong 599 TL, gölgelikli salıncak 399,95 TL, metal damla tipi salıncak 699,95 TL, mermerli desenli masa sandalye seti 229,95 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 59,95 TL, ahşap kollu plaj/piknik sandalyesi 59,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp masası 69,95 TL, airbed tek kişilik şişme yatak 79,95 TL, katlanabilir alüminyum kamp sandalyesi 89,95 TL, raboom dağcı kamp çantası 69,95 TL, freecamp senox kamp pompası 49,95 TL, bestway boyun yastığı 9,95 TL, 2 kişilik kamp çadırı ise 99,95 TL’den satışa sunuldu…