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A101 bayramda açık mı? A101 market çalışma saatleri

14.05.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 Ramazan bayramında açık mı? sorusu vatandaşların gündemde en çok merak ettiği konulardan biri oldu. Tam kapanmaya denk gelen bayram günlerinde market ihtiyacı olan vatandaşlar A101 çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Ramazan'da marketler açık mı? İşte, detaylar...

A101 bayramda açık mı? A101 market çalışma saatleri

A101 bayramda açık mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan bayramında market alışverişine gitmek isteyen vatandaşlar A101 market çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, A101 bayramda açık mı? İşte, A101 market çalışma saatleri...

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

Zincir marketler arasında yer alan vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı marketler arasında yer alan A101 her bayram olduğu gibi bu bayramda Ramazan Bayramının 1. gününde kapalı olacak. A101, Ramazan Bayramının 2. ve 3. günü açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

MARKETLER BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede kapsamında tam kapanma sürecinde olduğu gibi bayram boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
a101
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