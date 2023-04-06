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A101'de haftanın yıldızı: Maxi Scooter! Ekonomik yakıt tüketimi, mükemmel deneyim: İşte 6 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu!

06.04.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A 101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Maxi Scooter 6 Nisan Perşembe günü itibarıyla 34.990,00 TL'ye marketlerde yerini aldı. Maxi Scooter ile ilgili katalogda ekonomik yakıt tüketimi ibaresi yer alıyor. Güvenli yolculuk yapmak isteyenler, Maxi Scooter ile kusursuz sürüş keyfi yaşayacak. A101'de birçok ürün de indirimli olarak raflarda yerini aldı. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101'de haftanın yıldızı: Maxi Scooter! Ekonomik yakıt tüketimi, mükemmel deneyim: İşte 6 Nisan 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve 6 Nisan 2023 Perşembe günü itibarıyla Full HD akıllı televizyondan, akıllı saate; cep telefonlarından buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaya kadar çok sayıda ürün marketlerde yerini aldı. Maxi Scooter ise A101'de 34.990,00 TL'den satışa sunuldu. İşte 6 Nisan 2023 Perşembe günü itibarıyla A10'de indirimli olan ürünler...

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMLANDI

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55'' Ultra HD Android TV 9.499,00 TL

Full Smart TV 7.499,00 TL

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4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899,00 TL

3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999,00 TL

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Büro Tipi Buzdolabı 2.999,00 TL

No-Frost Buzdolabı 8.199,00 TL

9 kg Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

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Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 399,95 TL

Evcil Hayvan Bakım Setti 249,00 TL

Kedi Tırmalama Direği 119,95 TL

Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 299,95 TL

Işıklı Robot Aktivite Kedi Oyuncağı 199,95 TL

Süpürge 1.799,00 TL

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Mikser 1.199,00 TL

Yağsız Fritöz Air Freyer 1.799,00 TL

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4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249,00 TL

Elektrikli Cezve 119,00 TL

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Hız Ayarlı El Blender'ı 389,00 TL

Seramşk Tabanlı Buharlı Ütü 399,00 TL

Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199,00 TL

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Bebek Mama Hazırlayıcı 799,00 TL

Şeffaf Bebek Küveti 89,95 TL

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Küçük Çocuk Koltuğu 69,95 TL

Otomatik Göğüs Pompası 299,00 TL

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Orzo Mama Sandalyesi 249,95 TL

IP Kamera 399,00 TL

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