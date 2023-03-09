A101'de kaçırılmayacak fırsat! Dikkat sınırlı stok, süper fırsat: Elektrikli otomobil 119.990.00 TL

Ekonomik alışverişin ilk adreslerinden biri olan A101'de bu hafta dikkat çeken bir ürün yer aldı. Volta EV1 elektrikli otomobil 9 Mart itibarıyla A101'de satışa sunuldu. İşte Instagram ve Twitter dahil birçok sosyal medya uygulamasında konuşulan A101 elektrikli otomobil kampanyasına dair detaylar...

A101'DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KAMPANYASI

A101 elektrikli araç kampanyası gündem oldu.

60 adet olamk üzere sınırlı sayıda satış yapılacağı aktarılan araç ile yalnızca 45 KM/H azami hız yapılabiliyor.

Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

A101'deki elektrikli aracın boyutları:

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG

Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%

Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA

Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH

Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A

Şarj Süresi: 7-8 H

Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR

Enerji Tüketimi: 68 WH/KM

Menzil: 63 KM

Fren Sistemi

Ön: DİSK

Arka: DİSK

Tekerlekler

Ön: 125/65-12

Arka: 125/65-12

Oturma Konumu Sayısı: 2

Euro Seviyesi: Euro 5

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4-10 MART 2023)





