A101'de kaçırılmayacak fırsat! Dikkat sınırlı stok, süper fırsat: Elektrikli otomobil 119.990.00 TL

Ekonomik alışverişin ilk adreslerinden biri olan A101'de bu hafta dikkat çeken bir ürün yer aldı. Volta EV1 elektrikli otomobil 9 Mart itibarıyla A101'de satışa sunuldu. İşte Instagram ve Twitter dahil birçok sosyal medya uygulamasında konuşulan A101 elektrikli otomobil kampanyasına dair detaylar...
A101 elektrikli araç kampanyası gündem oldu.
60 adet olamk üzere sınırlı sayıda satış yapılacağı aktarılan araç ile yalnızca 45 KM/H azami hız yapılabiliyor.
Aracın teknik özellikleri ise şu şekilde:
Motor Gücü: 2.0 KW
Motor Torku: 4.5 NM
A101'deki elektrikli aracın boyutları:
Uzunluk: 2300 MM
Genişlik: 1090 MM
Yükseklik: 1645 MM
Kütle: 415 KG
Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG
Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15%
Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA
Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH
Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A
Şarj Süresi: 7-8 H
Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR
Enerji Tüketimi: 68 WH/KM
Menzil: 63 KM
Fren Sistemi
Ön: DİSK
Arka: DİSK
Tekerlekler
Ön: 125/65-12
Arka: 125/65-12
Oturma Konumu Sayısı: 2
Euro Seviyesi: Euro 5