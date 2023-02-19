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A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

19.02.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A101 mağazalarında 18 - 24 şubat tarihleri arasında geçerli olacak indirim kataloğu yayınlandı. Gıda ve temizlik ürünlerinde yüzde 22'ye varan indirimli ürünler katalogda yer aldı. Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 18 - 24 Şubat indirim kataloğu tamamı...

A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

Hesaplı alışverişin adreslerinden biri olan A101 mağazalarında gıda ve temizlik ürünleri, uygun fiyatlarıyla müşterilere sunulacak. 18 ve 24 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak 3 sayfalık indirimli ürünler kataloğu müşterilerin bilgisine sunuldu. İşte A101 18 - 24 Şubat indirim kataloğu tamamı...

A101 18 - 24 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 1100 ml bulaşık detejanı 40,90 TL'den 32,50 TL'ye düştü.

A101'de yüzde 22'ye varan şok indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

6'lı kağıt havlu 89,90 TL yerine 45,00 TL'ye satılacak. 8'li kağıt havlu ise 118 TL yerine 59 TL olacak. 8'li tuvalet kağıdı 89,50 TL yerine 45 TL'den satılacak.

A101'de yüzde 22'ye varan şok indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

C Vitaminli limon maden suyu yüzde 22'lik indirimle 27 TL yerine 21 TL'den raflarda olacak. Tost peyniri 142,50 TL yerine yüzde 12'lik indirimle 125,50 TL olacak.

A101'de yüzde 22'ye varan şok indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

Kişisel bakım ürünü maskara 99,95 TL yerine 45 TL olacak.

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