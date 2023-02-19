A101'de yüzde 22'ye varan indirim! Kağıt havlu 45 TL'ye bulaşık deterjanı 32,50 TL'ye düştü!

Hesaplı alışverişin adreslerinden biri olan A101 mağazalarında gıda ve temizlik ürünleri, uygun fiyatlarıyla müşterilere sunulacak. 18 ve 24 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak 3 sayfalık indirimli ürünler kataloğu müşterilerin bilgisine sunuldu. İşte A101 18 - 24 Şubat indirim kataloğu tamamı...

A101 18 - 24 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

A101'de 1100 ml bulaşık detejanı 40,90 TL'den 32,50 TL'ye düştü.

6'lı kağıt havlu 89,90 TL yerine 45,00 TL'ye satılacak. 8'li kağıt havlu ise 118 TL yerine 59 TL olacak. 8'li tuvalet kağıdı 89,50 TL yerine 45 TL'den satılacak.

C Vitaminli limon maden suyu yüzde 22'lik indirimle 27 TL yerine 21 TL'den raflarda olacak. Tost peyniri 142,50 TL yerine yüzde 12'lik indirimle 125,50 TL olacak.

Kişisel bakım ürünü maskara 99,95 TL yerine 45 TL olacak.

