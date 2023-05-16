A101'den genç kızlar için çeyiz alışverişi fırsatı: Airfryer 2.199.00 TL, dikey süpürge 699.00 TL! 18 Mayıs 2023 A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünler kataloğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarde yerini alacak. Televizyon, beyaz eşya çeşitleri ve küçük ev aletleri gibi çok sayıda ürün A101 aktüel ürünler kataloğunda vatandaşların ilgisini çekti. İşte 18 Mayıs 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ

Yağsız Fritöz Airfryer 2.199,00 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 1.899,00 TL

Dikey Süpürge 699,00 TL

5 Programlı Bulaşık Makinesi 5.499,00 TL

6 kg Çamaşır Makinesi 5.099,00 TL

No-Frost Buzdolabı 8.399,00 TL

Cep Telefonu 3.499,00 TL

Termosifon 100 L 3.199,00 TL

Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990,00 TL

Sandıklı Bazalı L Köşe Koltuk 5.990,00 TL

Üçlü Koltuk 4.490,00 TL

Plastik Duvar Boyası 179,95 TL

4+1 Merdiven 349,95 TL

Seyyar Makaralı Uzatma Kablosu 249,95 TL

Derin Tencere 199,95 TL

Krep Tavası 79,95 TL

Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,95 TL

Benekli Kapaklı Kase 39,95 TL

Plastik Kapaklı Kare Cam Kase 109,95 TL

Sünger Atan 2'li Oyuncak 134,95 TL

Tuşlu Org 399,00 TL

Büyük Boy Valiz 599,00 TL

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149,00 TL

Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı (Erkek için) 119,00 TL





