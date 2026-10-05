A101'e elektrikli moped geliyor! 8 Ekim 2026 A101 Kataloğu

A101 8 Ekim kataloğunda Samsung ve Toshiba akıllı televizyonlar, SEG beyaz eşyalar ve Vestel elektrikli araç şarj istasyonu haftanın dikkat çekenleri arasında. Mutfaklarda Schafer blender seti, Akel gözleme sacı ve Paşabahçe cam ürünleri yer alırken; Philips buharlı ütü ile Sinbo halı yıkama makinesi pratik çözümler sunuyor. Chicco bebek arabası ve bebek bakım gereçleri, Volta elektrikli mopedler ile kask, valiz ve Juno ev terlikleri de raflarda yerini alıyor.

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Aldın Aldın gıda fırsatları

Samsung 70U8000H 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Toshiba 65UV2363DT/65UV1563DT 65" 4K UHD vidaa TV 30,999 TL

Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55" 4K UHD vidaa TV 21,999 TL

Onvo 40VQ80F3FA 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 10,999 TL

SEG STF 65 mekanik silindirik termosifon 65 L 9,299 TL

SEG BM 5015O D bulaşık makinesi 15,999 TL

SEG CM 711 7 kg çamaşır makinesi 16,999 TL

SEG ST24220SOD buzdolabı 16,999 TL

Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

Schafer chef mix mega blender set 2,599 TL

Akel katmer ve gözleme sacı 1,499 TL

Philips DST7040/80 HV buharlı ütü 3,499 TL

Sinbo SCC-7605 halı/koltuk yıkama makinesi 3,999 TL

English Home kablolu dik süpürge 1,699 TL

Volta VKX5 off-road çocuk ATV 29,990 TL

Volta VT5 PRO üç tekerlekli moped 94,990 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped 34,990 TL

Apec APM5 üç tekerlekli elektrikli moped 54,990 TL

Vestel 22 kW EVC04 smart, Wi-Fi elektrikli araç şarj istasyonu 26,990 TL

Skold MD-821 motor kaskı adet 1,899 TL

Piranha 9946M bluetooth kulak içi kulaklık 349 TL

Piranha 7869 bluetooth hoparlör 399 TL

Piranha 2215 bluetooth kulaklık 499 TL

Canon MG2551S çok fonksiyonlu yazıcı 2,399 TL

Chicco goody xplus bebek arabası 12,999 TL

Kiwi KBABY-53 şarjlı giyilebilir göğüs pompası 1,399 TL

Philips TAI6000W akıllı kamera 1,299 TL

Bebek beyaz çıtçıtlı body atlet 2'li 199 TL

Kanz bebek penye battaniye adet 249 TL

Kanz bebek yastık 119 TL

Wee Baby kutulu çatal kaşık seti 149 TL

Wee Baby damaklı emzik 129 TL

Wee Baby bebek güvenlik ürünleri 49,50 TL

Bebsi PP biberon 169 TL

Bebsi saplı emzik kutusu 79,50 TL

MGS piyanolu oyun halısı 749 TL

Coolmats katlanabilir oyun matı 1,299 TL

Mama sandalyesi 699 TL

Eğitici sesli klozet 599 TL

Titreşim aparatlı aktivite oyuncağı 279 TL

Paşabahçe borcam çok amaçlı kase 269 TL

Diony ayaklı su bardağı 2'li 119 TL

Diony ayaklı kahve yanı bardağı 2'li 119 TL

Lezle su bardağı 3'lü 99,50 TL

LAV Sera kavanoz 2'li 189 TL

English Home çelik termos 399 TL

Kadın kedi desenli terlik adet 129 TL

Kadın ponponlu pelüş ev terliği adet 129 TL

Kadın süzene nakışlı avokado desenli terlik adet 129 TL

Kadın meyve desenli ev terliği adet 129 TL

Kadın gülen yüz desenli terlik adet 129 TL

Kadın dikiş dönme terlik adet 149 TL

ABS makyaj çantası 399 TL

Kabin boy ABS valiz 949 TL

Orta boy ABS valiz 1,099 TL

Büyük boy ABS valiz 1,299 TL

Baget çanta 499 TL

Jüt görünümlü naturel halı 120x180 cm 999 TL

Bu içerik 5 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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