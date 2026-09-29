BİM'e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Bu hafta BİM reyonlarında her ihtiyaca uygun fırsatlar yer alıyor. Gıda ve bakliyatta ayçiçek yağı, bakliyatlar, pirinç ve zeytin çeşitleri ile Züber nutzilla ve lezzetli atıştırmalıklar sunuluyor. Kişisel bakım ve temizlikte Nivea yüz bakım ürünleri, Sensodyne diş fırçası seti, Molfix bebek bezleri ve Omo, Domestos gibi hijyen ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca Çarşamba gününden itibaren Keysmart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile şık ev mobilyaları raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

6 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Züber nutzilla fındık kreması çeşitleri 315 g 329 TL

Kurabiye & krema aromalı protein tozu 750 g 1,500 TL

Bebek bezi mega fırsat paketi Molfix 549 TL

Toz deterjan Omo sık yıkananlar 9 kg 399 TL

Çamaşır suyu Güldal 4 L 89 TL

Çamaşır yumuşatıcısı Bingo Soft 5 L 199 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 1440 ml 299 TL

Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 259 TL

Bebek bezi mega fırsat paketi Molfix 549 TL

Toz deterjan Omo sık yıkananlar 9 kg 399 TL

Çamaşır suyu Güldal 4 L 89 TL

Çamaşır yumuşatıcısı Bingo Soft 5 L 199 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 1440 ml 299 TL

Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 259 TL

Ayçiçek yağı Abalı 5 L 449 TL

Ton balığı Tada 3x140 g 149 TL

Domates salçası Yurdum 700 g 65 TL

Püre domates Tamek 3x210 g 47,50 TL

Siyah zeytin Zeyd 2 kg 215 TL

Çizik yeşil zeytin Namlı 1 kg 179 TL

7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 35,450 TL

Nofrost buzdolabı KEY 300 NFE 22,900 TL

Buzdolabı KEY 330 STE 19,900 TL

7 kg çamaşır makinesi KEY 712 CM 17,900 TL

8 kg çamaşır makinesi KEY 810 CM 19,900 TL

9 kg çamaşır makinesi KEY 910 CM 20,900 TL

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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