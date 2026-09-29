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BİM'e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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BİM'e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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6-7 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM de bu hafta hangi indirimler var? BİM katalog gıda, temizlik ve beyaz eşya fırsatlarını inceleyin! erak edilen BİM market haftalık indirim fırsatlarını kaçırmamak için güncel BİM aktüel broşürünü hemen inceleyin. BİM katalog listelerindeki en uygun ürünleri keşfetmek için tıklayın!

Bu hafta BİM reyonlarında her ihtiyaca uygun fırsatlar yer alıyor. Gıda ve bakliyatta ayçiçek yağı, bakliyatlar, pirinç ve zeytin çeşitleri ile Züber nutzilla ve lezzetli atıştırmalıklar sunuluyor. Kişisel bakım ve temizlikte Nivea yüz bakım ürünleri, Sensodyne diş fırçası seti, Molfix bebek bezleri ve Omo, Domestos gibi hijyen ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca Çarşamba gününden itibaren Keysmart buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri ile şık ev mobilyaları raflarda yerini alıyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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BİM e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 1

  • Kurabiye & krema aromalı protein tozu 750 g 1,500 TL
  • Bebek bezi mega fırsat paketi Molfix 549 TL
  • Toz deterjan Omo sık yıkananlar 9 kg 399 TL
  • Çamaşır suyu Güldal 4 L 89 TL
  • Çamaşır yumuşatıcısı Bingo Soft 5 L 199 TL
  • Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 1440 ml 299 TL
  • Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 259 TL

Bebek bezi mega fırsat paketi Molfix 549 TL

BİM e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 2

  • Toz deterjan Omo sık yıkananlar 9 kg 399 TL
  • Çamaşır suyu Güldal 4 L 89 TL
  • Çamaşır yumuşatıcısı Bingo Soft 5 L 199 TL
  • Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 1440 ml 299 TL
  • Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 259 TL

Ayçiçek yağı Abalı 5 L 449 TL

BİM e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 3

  • Ton balığı Tada 3x140 g 149 TL
  • Domates salçası Yurdum 700 g 65 TL
  • Püre domates Tamek 3x210 g 47,50 TL
  • Siyah zeytin Zeyd 2 kg 215 TL
  • Çizik yeşil zeytin Namlı 1 kg 179 TL

7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 35,450 TL

BİM e derin dondurucu geliyor! 6-7 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu 4

  • Nofrost buzdolabı KEY 300 NFE 22,900 TL
  • Buzdolabı KEY 330 STE 19,900 TL
  • 7 kg çamaşır makinesi KEY 712 CM 17,900 TL
  • 8 kg çamaşır makinesi KEY 810 CM 19,900 TL
  • 9 kg çamaşır makinesi KEY 910 CM 20,900 TL

Bu içerik 29 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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