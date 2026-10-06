ŞOK'a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

7-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK’a muhteşem fırsatlar geliyor! Elektronikte Lenovo LOQ oyuncu laptopu, Samsung LED monitör, Philips robot süpürge ile Razer ekipmanlar öne çıkıyor. Mutfakta Emsan mutfak robotu, Arzum filtre kahve makinesi ve Philips katı meyve sıkacağı; ev bakımında ise Fakir buhar kazanlı ütü ile Altus torbasız süpürge yer alıyor. Çocuklar için Fisher-Price eğitici tablet, Hot Wheels ve Pilsan ilk adım arabası raflarda sizleri bekliyor!

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Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Ahşap sallanan kuğu 3,250 TL

Ahşap sallanan ayı 3,250 TL

Pelüş dinozor 999 TL

Pelüş rakun/tavşan 1,390 TL

Müzikli vantuzlu direksiyon 250 TL

Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL

Desenli soft top 3'lü 100 TL

Uzaktan kumandalı metal mini araba 599 TL

Yarış motoru 399 TL

Sesli ışıklı mikrofon 199 TL

Yazı tahtası 250 TL

Çek bırak metal araba 175 TL

Sürtmeli mini araçlar 4'lü set 175 TL

Parti bebekleri 499 TL

Master çok amaçlı mutfak robotu 2,499 TL

Lusso el blender seti AR1131 1,999 TL

Bonjour filtre kahve makinesi Ar3144 2,299 TL

AL 606 SG toz torbasız süpürge 3,999 TL

Liscio Smart buhar kazanlı ütü 5,999 TL

Lungo 2 si 1 arada dikey süpürge AR4096 1,799 TL

Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL

Aqua Trio XW9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 28,999 TL

Homerun 5000 Serisi XU5000/10 siyah akıllı robot süpürge 18,999 TL

HR1863/20 Viva Collection 700 W katı meyve sıkacağı 5,999 TL

Philips Hr2672/00 blender 2,599 TL

Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16,999 TL

Azur DST7510/80 7500 Serisi buharlı ütü 4,199 TL

Odyssey G4 25" Full HD IPS LED monitör 6,299 TL

LOQ 15IRX10 - i5 işlemci 512GB laptop - 83JE00K1TR 69,999 TL

Blackshark V2 PRO kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz / siyah 7,999 TL

BlackWidow V4 RGB Green Switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,499 TL

Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1 3,699 TL

Blackshark V3 x Hyperspeed kablosuz siyah kulaklık RZ04-05420100-R3M1 5,199 TL

Bu içerik 6 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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