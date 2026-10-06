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ŞOK'a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu
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ŞOK'a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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7-13 Ekim 2026 tarihleri arasında ŞOK’ta bu hafta hangi indirimler var? ŞOK aktüel dünyasında elektronik, küçük ev aletleri ve oyuncak fırsatları sizi bekliyor! ŞOK katalog indirimlerinde Philips robot süpürge, Lenovo laptop, Emsan mutfak robotu ve Razer oyuncu ekipmanları öne çıkıyor. İndirimler için ŞOK ta bu hafta geçerli ŞOK aktüel ürünler listesini kaçırmayın. ŞOK market fırsatlarını hemen incelemek için okumaya devam edin!

7-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK’a muhteşem fırsatlar geliyor! Elektronikte Lenovo LOQ oyuncu laptopu, Samsung LED monitör, Philips robot süpürge ile Razer ekipmanlar öne çıkıyor. Mutfakta Emsan mutfak robotu, Arzum filtre kahve makinesi ve Philips katı meyve sıkacağı; ev bakımında ise Fakir buhar kazanlı ütü ile Altus torbasız süpürge yer alıyor. Çocuklar için Fisher-Price eğitici tablet, Hot Wheels ve Pilsan ilk adım arabası raflarda sizleri bekliyor!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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  • Ahşap sallanan ayı 3,250 TL
  • Pelüş dinozor 999 TL
  • Pelüş rakun/tavşan 1,390 TL
  • Müzikli vantuzlu direksiyon 250 TL
  • Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL
  • Desenli soft top 3'lü 100 TL

Uzaktan kumandalı metal mini araba 599 TL

ŞOK a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 4

  • Yarış motoru 399 TL
  • Sesli ışıklı mikrofon 199 TL
  • Yazı tahtası 250 TL
  • Çek bırak metal araba 175 TL
  • Sürtmeli mini araçlar 4'lü set 175 TL
  • Parti bebekleri 499 TL

Master çok amaçlı mutfak robotu 2,499 TL

ŞOK a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 5

  • Lusso el blender seti AR1131 1,999 TL
  • Bonjour filtre kahve makinesi Ar3144 2,299 TL
  • AL 606 SG toz torbasız süpürge 3,999 TL
  • Liscio Smart buhar kazanlı ütü 5,999 TL
  • Lungo 2 si 1 arada dikey süpürge AR4096 1,799 TL
  • Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL

Aqua Trio XW9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 28,999 TL

ŞOK a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 6

  • Homerun 5000 Serisi XU5000/10 siyah akıllı robot süpürge 18,999 TL
  • HR1863/20 Viva Collection 700 W katı meyve sıkacağı 5,999 TL
  • Philips Hr2672/00 blender 2,599 TL
  • Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16,999 TL
  • Azur DST7510/80 7500 Serisi buharlı ütü 4,199 TL

Odyssey G4 25" Full HD IPS LED monitör 6,299 TL

ŞOK a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu 7

  • LOQ 15IRX10 - i5 işlemci 512GB laptop - 83JE00K1TR 69,999 TL
  • Blackshark V2 PRO kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz / siyah 7,999 TL
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Bu içerik 6 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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