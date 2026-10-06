ŞOK'a Philips robot süpürge geliyor! 7 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

7-13 Ekim 2026 tarihlerinde ŞOK’a muhteşem fırsatlar geliyor! Elektronikte Lenovo LOQ oyuncu laptopu, Samsung LED monitör, Philips robot süpürge ile Razer ekipmanlar öne çıkıyor. Mutfakta Emsan mutfak robotu, Arzum filtre kahve makinesi ve Philips katı meyve sıkacağı; ev bakımında ise Fakir buhar kazanlı ütü ile Altus torbasız süpürge yer alıyor. Çocuklar için Fisher-Price eğitici tablet, Hot Wheels ve Pilsan ilk adım arabası raflarda sizleri bekliyor!
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Haftanın gıda fırsatları
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Ahşap sallanan kuğu 3,250 TL
- Ahşap sallanan ayı 3,250 TL
- Pelüş dinozor 999 TL
- Pelüş rakun/tavşan 1,390 TL
- Müzikli vantuzlu direksiyon 250 TL
- Sesli konuşan eğitim kartları 399 TL
- Desenli soft top 3'lü 100 TL
Uzaktan kumandalı metal mini araba 599 TL
- Yarış motoru 399 TL
- Sesli ışıklı mikrofon 199 TL
- Yazı tahtası 250 TL
- Çek bırak metal araba 175 TL
- Sürtmeli mini araçlar 4'lü set 175 TL
- Parti bebekleri 499 TL
Master çok amaçlı mutfak robotu 2,499 TL
- Lusso el blender seti AR1131 1,999 TL
- Bonjour filtre kahve makinesi Ar3144 2,299 TL
- AL 606 SG toz torbasız süpürge 3,999 TL
- Liscio Smart buhar kazanlı ütü 5,999 TL
- Lungo 2 si 1 arada dikey süpürge AR4096 1,799 TL
- Futbol topu figürlü hoparlör 499 TL
Aqua Trio XW9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 28,999 TL
- Homerun 5000 Serisi XU5000/10 siyah akıllı robot süpürge 18,999 TL
- HR1863/20 Viva Collection 700 W katı meyve sıkacağı 5,999 TL
- Philips Hr2672/00 blender 2,599 TL
- Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL 16,999 TL
- Azur DST7510/80 7500 Serisi buharlı ütü 4,199 TL
Odyssey G4 25" Full HD IPS LED monitör 6,299 TL
- LOQ 15IRX10 - i5 işlemci 512GB laptop - 83JE00K1TR 69,999 TL
- Blackshark V2 PRO kablosuz mikrofonlu kulak üstü oyuncu kulaklığı beyaz / siyah 7,999 TL
- BlackWidow V4 RGB Green Switch kablolu mekanik oyuncu klavyesi 3,499 TL
- Hammerhead Hyperspeed Tws Rz12-03820300-R3G1 3,699 TL
- Blackshark V3 x Hyperspeed kablosuz siyah kulaklık RZ04-05420100-R3M1 5,199 TL
Bu içerik 6 Ekim 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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