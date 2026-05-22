A101'e elektrikli scooter geliyor! 26 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101 kataloğunda Samsung, IPhone ve Xiaomi’nin son teknoloji cep telefonları ile LG OLED oyuncu monitörlerin yanında ev işlerini kolaylaştıracak Flavel marka buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinelerinin yanı sıra Roborock akıllı robot süpürge ve Philips tam otomatik espresso makineleri de raflardaki yerini alıyor. Ayrıca Kraft marka bebek arabaları ve Segway elektrikli scooter modelleri, Birkenstock ve Crocs terlikler ve Nike, New Balance ve Adidas spor ayakkabılar da dikkat çeken diğer avantajlar arasında bulunuyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Toshiba 55uv2363dt-55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 20,999 TL
- Onvo 43vq80f2fa 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 11,799 TL
- Canon mg25515 çok fonksiyonlu yazıcı 2,199 TL
- Piranha 9960 kablosuz kulak içi kulaklık 439 TL
- Piranha 2070 bluetooth gaming kulaklık 529 TL
- Piranha 2210 bluetooth kulaklık 479 TL
- Piranha 45675 akım korumalı 4'lü uzatma kablosu 439 TL
- Altus al65 9825 uhd google android tv 27,999 TL
- LG 55ua84006lb.apez 4k ultra hd webos smart tv 29,999 TL
- LG ultragear 27gs95qe-b oled 2k freesync gaming monitör 33,999 TL
- IPad 11. nesil a14 128 gb tablet 19,799 TL
- Samsung galaxy buds3 fe bluetooth kulaklık 3,599 TL
- Samsung galaxy s26 ultra 16 gb/1 tb cep telefonu 124,999 TL
- Samsung galaxy s26 12/256 gb cep telefonu 61,999 TL
- Samsung galaxy s25 ultra 12 gb/1 tb cep telefonu 85,999 TL
- Xiaomi redmi note 14 pro 8/256 gb cep telefonu 16,499 TL
- Xiaomi redmi 15 8/256 gb cep telefonu 11,499 TL
- Xiaomi redmi 15c 8/256 gb cep telefonu 9,999 TL
- IPhone 16 plus 512 gb cep telefonu 88,499 TL
- IPhone 15 128 gb cep telefonu 48,499 TL
- IPhone 14 512 gb cep telefonu 54,999 TL
- IPhone 13 128 gb cep telefonu 40,499 TL
- Oppo a5 8/256 gb 4g cep telefonu 11,499 TL
- Tecno spark go 2 4/128 gb cep telefonu 8,299 TL
- Flavel flv 3600 e buzdolabı 18,999 TL
- Flavel flv 5001 bh 5 programlı bulaşık makinesi 13,499 TL
- Flavel flv 80 km çamaşır kurutma makinesi 14,999 TL
- Flavel flv 810 cm çamaşır makinesi 15,499 TL
- Samsung ww90cgc04aaeah çamaşır makinesi 23,499 TL
- Grundig gpwm102643 çamaşır makinesi 23,499 TL
- Altus al cm 7104sr çamaşır makinesi 15,999 TL
- Altus al km 840 isı pompalı kurutma makinesi 15,499 TL
- Samsung dv90cgc2a0aeah isı pompalı kurutma makinesi 28,499 TL
- Samsung dw60cg540fwqtr bulaşık makinesi 18,499 TL
- Hf 5b2s1pw-17 bulaşık makinesi 20,999 TL
- Dijitsu ddb8000 slot üstü bulaşık makinesi 11,499 TL
- Samsung rb50cg6105s9tr kombi no-frost buzdolabı 42,999 TL
- Altus alk 471 xe no-frost kombi buzdolabı 34,999 TL
- Altus al 709 nfe derin dondurucu 20,499 TL
- Altus al 1128 su sebili 5,499 TL
- Kiwi kth-2919 çay makinesi 1,899 TL
- Sinbo ssm-2597 dijital ızgara & tost makinesi 2,999 TL
- Kiwi kk-3333 ışıklı cam su ısıtıcı 749 TL
- Pierre cardin smoothie blender 1,199 TL
- Pierre cardin 5 başlıklı erkek bakım seti 1,499 TL
- Pierre cardin saç sakal kesme makinesi 1,099 TL
- Onvo ovbld07 dijital ekranlı multi blender seti 2,399 TL
- Kiwi ktb-6506 diş fırçası başlık seti 6'lı 199 TL
- Kiwi ktb-6021 döner başlıklı diş fırçası 399 TL
- Kiwi kvc-4036 şarjlı el süpürgesi 1,299 TL
- Aprilla afm-2880 boyun masaj aleti 1,299 TL
- English home kablolu dik süpürge 1,599 TL
- Altus dik ütü 999 TL
- Pierre cardin dijital baskül 349 TL
- Homend mia a353-09 çay ve kahve makinesi 4,399 TL
- Philips lattego 3300 serisi ep3347/90 tam otomatik espresso makinesi 18,999 TL
- Grundig kva7230 tam otomatik espresso kahve makinesi 15,999 TL
- Altus al 729 su ısıtıcı 699 TL
- Samsung ms23dg4504gttr mikrodalga fırın 4,999 TL
- Fissler vitaquick premium düdüklü tencere 4,5 l 9,499 TL
- Philips 2000 serisi psg3000/30 buhar kazanlı ütü 4,499 TL
- LG a9x-ultra cordzero dikey süpürge 29,999 TL
- Philips 5000 serisi cx5535 kule tipi fanlı vantilatör 5,299 TL
- Roborock qrevo c çöp istasyonlu akıllı robot süpürge 54,999 TL
- Tefal x-force flex 14.60 animal ty9958 şarjlı dikey süpürge 16,499 TL
- Black+decker bhfev182c-qw kablosuz dikey süpürge 5,499 TL
- Electrolux ultraflex eufc81db toz torbasız süpürge 4,799 TL
- Apec apm2 üç tekerlekli elektrikli moped 44,990 TL
- Volta ev1 elektrikli araç 239,990 TL
- Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL
- Dolu suv 12v akülü araba 7,999 TL
- Onvo mx-01 elektrikli scooter 25,999 TL
- Segway ninebot max g2 elektrikli scooter 66,999 TL
- Segway ninebot zt3 pro elektrikli scooter 57,899 TL
- Segway ninebot f2 pro elektrikli scooter 38,999 TL
- Segway ninebot max g2 elektrikli scooter (orta görsel) 32,299 TL
- Segway ninebot c2 lite elektrikli çocuk scooter 10,899 TL
- Navee gt3 elektrikli scooter 22,499 TL
- Navee st3 pro elektrikli scooter 37,499 TL
- Navee n65i elektrikli scooter 24,999 TL
- Navee v50i pro 2 elektrikli scooter 19,999 TL
- Saklama kabı seti 15'li 399 TL
- Kaşık kaşık altlığı 34,50 TL
- Tezgah üstü kurutmalık 59,50 TL
- Mini tezgah üstü kurutmalık 39,50 TL
- Vantuzlu lavabo süzgeci 49,50 TL
- Tabaklık/tencere kapağı düzenleyici 49,50 TL
- Vip ahmet cam kavanoz 1000 cc 69,50 TL
- Vip ahmet cam kavanoz 670 cc 59,50 TL
- Plastik tuzluk 2'li 39,50 TL
- Pratik hazırlık kabı 29,50 TL
- Yumurta saklama kutusu 15'li 59,50 TL
- Cam saklama kabı 425 cc 29,50 TL
- Cam limonluk 425 cc 29,50 TL
- Silikon kek kalıbı 99,50 TL
- Kilitli beslenme kabı 149 TL
- Vip ahmet kahvaltılık 4'lü 89,50 TL
- Yuvarlak tepsi 32 cm 49,50 TL
- Saklama kabı seti 4'lü 199 TL
- Süzgeçli saklama kabı 1,2 l 59,50 TL
- 3+1 saklama kabı seti 79,50 TL
- English home cam kesim panosu 139 TL
- Su şişesi 1 l 49,50 TL
- Kristal pipetli bardak 500 cc 39,50 TL
- Pipetli bardak 450 ml 34,50 TL
- Kristal plastik pipet 6'lı 29,50 TL
- Ahşap kek fanusu 229 TL
- Kristal oval kase 33 cm 89,50 TL
- Luminarc everyday opal kase 12 cm 59,50 TL
- Keramika seramik kupa 250 cc 99,50 TL
- Musluklu damacana pompası 99,50 TL
- Kapaklı mikser kabı 3 l 149 TL
- Saklama kabı 3'lü 500 ml 169 TL
- Kristal sunumluk 4'lü 89,50 TL
- Bambu kapaklı saklama kabı 2'li 149 TL
- Erzak kabı 1,8 l 149 TL
- Erzak kabı 2,5 l 169 TL
- Çok amaçlı organizer 79,50 TL
- Dikey takı organizeri 109 TL
- Kapaklı fırça organizeri 99,50 TL
- Kalpli çok amaçlı kutu 99,50 TL
- Çok amaçlı ahşap kutu 249 TL
- Bambu kapaklı organizer 3,5 l 119 TL
- Luna düzenleyici çeşitleri 49,50 TL
- Katlanır kasa 16 l 89,50 TL
- Çekmeceli mini organizer 69,50 TL
- Karma fırça ürünleri 44,50 TL
- Saplı fırçalı faraş 99,50 TL
- Mikrofiberli el mopu 189 TL
- Tabure 199 TL
- Saksıda yapay kır çiçeği 139 TL
- Ayakkabı rampası 25 TL
- Ayakkabı kalıbı 2'li 69,50 TL
- Ayakkabı çekeceği 34,50 TL
- İkili gırgır 29,50 TL
- Katlanır 5 katlı ayakkabılık 799 TL
- Globek futbol formalı kalemtıraş+silgi 59,50 TL
- Globek top kalemtıraş 59,50 TL
- Globek spor alüminyum matara 700 ml 279 TL
- Globek fırlayan toplu kalemler 89,50 TL
- Dikkat güçlendirme seti 299 TL
- Siline 140 g 50 TL
- Kinetik kum 350 g 50 TL
- Nokta birleştirme aktivite kitapları 45 TL
- Oyuncak lisanslı pinball 159 TL
- Çocuklar için ilk 500 ingilizce kelime 229 TL
- Cırt cırtlı eğitici aktivite kitapları 139 TL
- Brillant çift kişilik baskılı pike 499 TL
- Brillant tek kişilik baskılı pike 399 TL
- Brillant halı 120x170 cm 699 TL
- Pierre cardin klimalı yastık 349 TL
- English home piknik örtüsü 399 TL
- Brillant el havlusu 29,50 TL
- Brillant yüz havlusu 65 TL
- Brillant ayak havlusu 69,50 TL
- Polo jms club kısa kollu kadın pijama takımı 549 TL
- Polo jms club erkek patlı yaka pijama takımı 549 TL
- Kadın/erkek görünmez çorap 19,50 TL
- Plaj/piknik hasırı 150x200 cm 399 TL
- Plaj/piknik hasırı 120x160 cm 249 TL
- Plaj/piknik hasırı 70x140 cm 169 TL
- Juno senna kadın kalın taban tek bantlı terlik 169 TL
- Juno senna erkek kalın taban tek bantlı terlik 169 TL
- Mini mandal toka 3'lü 79,50 TL
- Elitium çok amaçlı el çantası 49,50 TL
- Oyuncak pilli süpürge 379 TL
- Oyuncak ayaklı oturaklı 37 tuşlu piyano 1,299 TL
- Oyuncak eğlenceli ördekler 399 TL
- Oyuncak 4 odalı rüya evler 749 TL
- Oyuncak blok hayvanlar 129 TL
- Çift renkli araba yolu 399 TL
- Barbie oyuncak barbie moda bebekleri 299 TL
- Oyuncak bd steam matkaplı çiftlik yapma 529 TL
- Oyuncak şehrin kahramanları 199 TL
- Oyuncak yürüyen köpek 249 TL
- Oyuncak beşli arabalar 599 TL
- Oyuncak prenses ana karakterler 549 TL
- Barbie oyuncak kamp macerası barbie chelsea 429 TL
- Oyuncak hot wheels city gezgin serisi 399 TL
- Smart oyuncak aksesuarlı alet çantası 34 parça 429 TL
- Oyuncak pelüş baykuş 30 cm 369 TL
- Oyuncak pelüş geyik 25 cm 299 TL
- Oyuncak hot wheels şehir temalı fırlatma seti 299 TL
- Oyuncak lastikli yarış pisti 329 TL
- Kurbağa denge oyunu 139 TL
- Oyuncak çantalı lego 65 parça 259 TL
- Oyuncak oto taşıyıcı tır 175 TL
- Tombul küçük şefler puset 249 TL
- Oyuncak alsancak mutfağı 219 TL
- 1000 parça puzzle 89,50 TL
- Oyuncak güzellik seti 175 TL
- Kraft juno i-size travel bebek arabası 17,999 TL
- Kraft parle travel bebek arabası 18,799 TL
- Kraft spin i-size oto koltuğu 10,499 TL
- Kraft rito star 6 in 1 katlanır bisiklet 9,999 TL
- Kraft tapas mama sandalyesi 1,699 TL
- Kraft prime x 6 in 1 bisiklet 11,499 TL
- Kraft easy fold oyun parkı 6,499 TL
- Kraft moscow oyun parkı 6,299 TL
- Kraft sky fold oyun parkı 5,499 TL
- Crocs inmotion clog kadın/erkek terlik (siyah) 2,999 TL
- Crocs inmotion clog kadın terlik (pudra/turuncu) 2,999 TL
- Crocs inmotion clog kadın/erkek terlik (gri/turuncu) 2,999 TL
- Birkenstock mogami terra erkek sandalet 3,499 TL
- Birkenstock gizeh eva kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Birkenstock arizona eva erkek terlik (haki) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (vizon) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (beyaz) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (lila) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (pembe) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (gri metalik) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (şeffaf beyaz) 2,299 TL
- Birkenstock arizona eva kadın terlik (antrasit) 2,299 TL
- Crocs classic platform clog kadın terlik 2,499 TL
- Crocs baya clog çocuk terlik (pembe) 999 TL
- Crocs baya clog çocuk terlik (mavi) 999 TL
- Crocs echo clog kadın/erkek terlik 2,799 TL
- Türksit 807 file koltuk 2,149 TL
- Türksit çağrı pro oyuncu koltuğu 4,799 TL
- Türksit phoenix oyuncu yönetici koltuğu 6,999 TL
- Türksit range mini oyuncu koltuğu 3,299 TL
- Lerato tg-itl-001 sandalye 1,499 TL
- Lerato tg-2025-03 katlanır kamp sandalyesi xxl 1,349 TL
- Ceramical zg3 3'lü zigon sehpa 1,199 TL
- Ceramical msr2 çalışma masası 1,444 TL
- Ceramical kola ayarlanabilir koltuk sehpası 299 TL
- Ceramical yns yan sehpa c sehpa 799 TL
- Nike iç saha erkek taraftar forması 3,699 TL
- Nike iç saha yetişkin çocuk forması 4,299 TL
- Nike deplasman çocuk taraftar forması 3,099 TL
- Nike iç saha yetişkin çocuk taraftar forması 3,099 TL
- Nike deplasman erkek taraftar forması 3,799 TL
- Nike deplasman çocuk şortu 2,199 TL
- Lisanslı milli takım kadın/erkek şapka 749 TL
- Lisanslı milli takım kadın/erkek atkı 219 TL
- Nike saha çocuk şortu 2,199 TL
- New balance mr530ad kadın/erkek ayakkabı 5,999 TL
- New balance mr530ema kadın ayakkabı 5,999 TL
- New balance mr530cc kadın ayakkabı 5,999 TL
- New balance mr530ck kadın ayakkabı 5,999 TL
- New balance mr530aa5 kadın ayakkabı 5,999 TL
- Skechers kadın ayakkabı 4,299 TL
- Skechers kadın ayakkabı (siyah) 2,999 TL
- Skechers erkek ayakkabı 2,799 TL
- Puma çocuk ayakkabı 1,199 TL
- Puma kadın ayakkabı 1,799 TL
- Adidas erkek ayakkabı 1,599 TL
- Nike kadın ayakkabı 3,299 TL
Bu içerik 26 Mayıs 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.