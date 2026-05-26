Emekli için kesenin ağzı açıldı: 'Belirgin şekilde arttı'

Emekli banka promosyonları milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz'da yapılacak maaş zammı öncesinde bankaların da kesenin ağzını açtığı öğrenilirken bankalar arası yarış hızlandı.

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; bayram ikramiyelerini alan ve Temmuzda maaşlarına %18 zam beklenen emekliler için bankaların promosyon yarışı hızlandı, rakamlar yükseldi.

"BANKALARIN MÜŞTERİ KAZANMA REKABETİ BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI"

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş "Bazı bankalarda toplam avantaj tutarı 82.500 TL seviyesine kadar çıktı. Özellikle Temmuz ayında yapılacak maaş artışı öncesinde bankaların müşteri kazanma rekabeti belirgin şekilde artarken birçok banka doğrudan nakit promosyon ödemesi yapıyor" dedi.

Örneğin, mevcut bankasıyla 3 yıllığına 30 bin liralık promosyon anlaşması yapmış olan ve daha 2 yıl taahhüdü olan bir emeklinin, kendi bankasına 20 bin TL ödeyerek maaşını taşıdığı bankadan 82.500 TL alabilme ihtimali olduğu belirtildi. Bu ihtimalde ortaya çıkan karın 62 bin 500 TL olduğu aktarıldı.

Mevcut bankasına kredi borcu olmayan emeklilerin istedikleri an cayma bedelini ödeyerek maaşlarını taşıyabildiğine işaret edildi.

Aydoğmuş "Banka değiştirmek isteyen emekliler e-Devlet üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirebiliyor" dedi.