Hızlı tren geliyor: İki şehir arası 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, "Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak" dedi.

Mersin limanları Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na hızlı tren projesiyle bağlanacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje hakkında bilgi verdi.

Uzunluğu 312,5 kilometre olan projeyle, Mersin-Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getireceklerini bildiren Uraloğlu, ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacaklarına işaret etti.

Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasında 361 kilometre olan mesafeyi yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ettiklerine dikkati çekerek, "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve Mersin-Gaziantep arasında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızıyla bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ BİR TİCARET OMURGASI OLUŞTURUYORUZ"

Projenin Akdeniz'den Orta Koridor'a kesintisiz bir bağlantı sağlayarak Türkiye'yi küresel lojistik açısından çok daha güçlü bir konuma taşıyacağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey-Güney ekseninde şekillenen Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak yaklaşık 1200 kilometrelik hat üzerinden ülkemize ve buradan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret omurgası oluşturuyoruz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'mız, işte bu iki büyük vizyonu Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nu Akdeniz'le buluşturan kritik bir halkadır. Proje, Gaziantep'ten Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden Kalkınma Yolu'na, Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu Projesi üzerinden ise Orta Koridor'a entegre olacak."

Uraloğlu, projenin, güzergahtaki şehirleri Akdeniz'in vazgeçilmez lojistik merkezleri konumuna taşıyacağını ifade ederek, Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini katlayarak artıracağının, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj sağlayacağının altını çizdi.

DEVAM EDEN PROJELER

Hattın, Mersin limanlarını Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'na yüksek hızda bağlayacağını, yük ve yolcu taşımacılığında süreleri kısaltarak bölgesel ticaretin hızlanmasına önemli katkı sunacağını belirten Uraloğlu, devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Tarsus şehir geçişinin genel fiziksel ilerlemesinde yüzde 98 seviyesine ulaştık. Osmaniye, Nurdağı, Mersin-Adana arası istasyonların yapımıyla Mersin ve Adana garlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Mersin-Yenice arası hat serimi ve elektrifikasyon imalatları sürüyor. Proje genelinde bu zamana kadar yüzde 87 üstünde fiziki ilerleme gerçekleştirdik."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

