ŞOK'a Lenovo Laptop Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Bu hafta ŞOK raflarda dopdolu fırsatlar yer alıyor. Lenovo LOQ oyuncu bilgisayarı, Skytech 4K QLED TV'ler, Philips ve Yui akıllı robot süpürgeler ile Arzum küçük ev aletleri teknoloji tutkunlarını karşılıyor. Evini yenilemek isteyenler için Aprilla vidalama aletleri, takım çantası ve pratik banyo düzenleyicileri sunulurken; soğuk havalara özel pelüş trikolar, atkı-bere takımları, panduflar ve Letoon trekking ayakkabıları da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Skytech 65 inç 164 ekran 4k qled whale tv 26,999 TL

Skytech 55 inç 139 ekran 4k qled whale tv 18,999 TL

Philips xc6451/10 powercyclone kablosuz dikey süpürge 10,999 TL

Arzum clean compocto mavi süpürge 3,999 TL

Sinbo ssm-2594 ızgara & tost makinesi 1,499 TL

Arzum ar1203-0200 risso el blender 1,399 TL

Asonic powerbank 325 TL

Asonic ev şarj adaptörü 2.1a 150 TL

Letoon erkek trekking ayakkabı 999 TL

Kadın pelüş triko hırka 599 TL

Kadın pelüş triko 550 TL

Hareketli figürlü pelüş şapka 375 TL

Hareketli figürlü pelüş kulaklık 375 TL

Penti daima termal tayt 350 TL

Figürlü pelüş panduf 299 TL

Kadın pelüş atkı 250 TL

Bölmeli kilitli çok amaçlı organizer 199 TL

Banyo köşeliği 350 TL

Cambu vintage sprey seti 325 TL

Metal stantlı cam sabunluk seti 299 TL

Masajlı taraklı duş başlığı seti 275 TL

Çok amaçlı organizer 275 TL

Petek çamaşır kurutmalığı 225 TL

Katlanır çöp kovası 225 TL

Cambu cam sabunluk seti 2'li 225 TL

Tüy toplama rulosu 5+1 yedekli 175 TL

Aprilla 18v akülü vidalama çantalı set 1,390 TL

Aprilla şarjlı hava üfleyici 1,390 TL

Aprilla şarjlı avuç taşlama 1,290 TL

Luiza merdiven 4+1 basamaklı 1,190 TL

Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 499 TL

Takım çantası 19 inç 499 TL

Turbostar mop set 450 TL

Mega organizer 18 bölmeli 275 TL

Aprilla silikon tabancası 250 TL

Lenovo loq 15irx10 i5 işlemci 512gb laptop 69,999 TL

Lenovo kb331u multi device kablosuz klavye 1,299 TL

Lenovo case b210 15.6 inç notebook sırt çantası siyah 599 TL

Lenovo t210 15.6 inç laptop çantası tote siyah 599 TL

Lenovo 13 inç laptop urban sleeve kılıf siyah 599 TL

Lenovo 300 wireless compact mouse gri 299 TL

Philips aqua trio xw9463/11 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 26,499 TL

Philips homerun 5000 serisi xu5000/10 siyah akıllı robot süpürge 18,999 TL

Philips homerun 5000 serisi xu5000/20 beyaz akıllı robot süpürge 18,999 TL

Philips lumea senseiq series 9900 bri950/02 ipl tüy alma cihazı 16,999 TL

Philips hr1863/20 viva collection katı meyve sıkacağı 5,999 TL

Philips azur dst7510/80 7500 serisi buharlı ütü 3,999 TL

Philips hr2672/00 smoothie blender 2,599 TL

Yui rs16 15.000 pa akıllı robot vacuum & mop süpürge 14,299 TL

Arzum ar4207-m magiclean plus dikey şarjlı süpürge 8,199 TL

Arzum crust mix pro 1500 stand mikser 7,299 TL

Torima tap-500 pro hava temizleyici 5,299 TL

Torima tg pro1000 tost ızgara makinesi 3,899 TL

Arzum ar1192 shake'n take duo kişisel blender 2,499 TL

Torima lt-100 araç ve ev kullanımı için şarjlı el süpürgesi 1,249 TL

Torima 201 türk kahve makinesi 1,159 TL

Bu içerik 10 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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