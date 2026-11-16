ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu

18-24 Kasım 2026 tarihlerinde ŞOK market raflarına mutfak, ev tekstili ve spor kategorilerinde zengin seçenekler geliyor. Mutfaklarda Paşabahçe cam setler, Hascevher çelik tencereler, Papilla balık tavası, Kumsal tava çeşitleri ve Rooc bıçaklar yer alıyor. Ev tekstilinde Dinarsu pelüş halılar, koltuk örtüsü, battaniye ve yorganlar dikkat çekiyor. Spor tutkunları içinse Slazenger masaj tabancası, pilates ekipmanları, ağırlıklar ve Kappa tenis çorapları yer alıyor.
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Haftanın gıda fırsatları
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Lockie lock kapaklı cam saklama kabı 235 cc 150 TL
- Lockie lock kapaklı cam saklama kabı 640 cc 225 TL
- Paşabahçe semaver çay bardağı seti 3'lü 175 TL
- Paşabahçe habitat kase seti 6'lı 225 TL
- Frigo bölmeli tereyağlık 175 TL
- Borcam kapaklı yuvarlak tencere 199 TL
- Hascevher cam kapaklı çelik tencere 16 cm 699 TL
- Papilla desenli çift taraflı balık tavası 799 TL
- Lav vega cam kase 225 TL
- Silikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL
- Bulaşıklık 250 TL
- Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL
- 2'li kilitli saklama kabı seti 225 TL
- Saklama kabı seti çeşitleri 3'lü 125 TL
Dinarsu bubble pelüş halı 120x180 cm 1,299 TL
- Dinarsu bubble pelüş halı 80x150 cm 999 TL
- Bubble banyo paspas seti 2'li 699 TL
- Dinarsu bubble koltuk örtüsü 799 TL
- Bubble degrade post 750 TL
- Ultrasoft tek kişilik battaniye 799 TL
- Ultrasoft çift kişilik battaniye 899 TL
- Microfiber yorgan çift kişilik 599 TL
- Silikon micro yastık 199 TL
- Microfiber yorgan tek kişilik 499 TL
Slazenger masaj tabancası 1,290 TL
- Slazenger karın kas aleti 450 TL
- Slazenger pilates egzersiz seti 299 TL
- Slazenger nbr egzersiz minderi 599 TL
- Slazenger pilates çemberi 350 TL
- Slazenger el/ayak bilek ağırlığı 2'li 350 TL
- Slazenger rulmanlı atlama ipi 150 TL
- Kappa erkek 2'li tenis çorap 150 TL
- Kappa kadın 2'li tenis çorap 150 TL
Kumsal tava 425 TL
- Kumsal burger & köfte tavası 399 TL
- Rooc cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL
- The bottle çift renkli matara 175 TL
- Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL
- Katlanır dikdörtgen süzgeç 250 TL
- Katlanır pirinç süzgeci 100 TL
- Çift renkli süzgeç 125 TL
- Manuel su pompası 125 TL
- Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL
Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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