ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 18 Kasım 2026 Aktüel Kataloğu

18-24 Kasım 2026 tarihlerinde ŞOK market raflarına mutfak, ev tekstili ve spor kategorilerinde zengin seçenekler geliyor. Mutfaklarda Paşabahçe cam setler, Hascevher çelik tencereler, Papilla balık tavası, Kumsal tava çeşitleri ve Rooc bıçaklar yer alıyor. Ev tekstilinde Dinarsu pelüş halılar, koltuk örtüsü, battaniye ve yorganlar dikkat çekiyor. Spor tutkunları içinse Slazenger masaj tabancası, pilates ekipmanları, ağırlıklar ve Kappa tenis çorapları yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Lockie lock kapaklı cam saklama kabı 235 cc 150 TL

Lockie lock kapaklı cam saklama kabı 640 cc 225 TL

Paşabahçe semaver çay bardağı seti 3'lü 175 TL

Paşabahçe habitat kase seti 6'lı 225 TL

Frigo bölmeli tereyağlık 175 TL

Borcam kapaklı yuvarlak tencere 199 TL

Hascevher cam kapaklı çelik tencere 16 cm 699 TL

Papilla desenli çift taraflı balık tavası 799 TL

Lav vega cam kase 225 TL

Silikon yardımcı gereç çeşitleri 100 TL

Bulaşıklık 250 TL

Çekmeceli yumurtalık 32'li 225 TL

2'li kilitli saklama kabı seti 225 TL

Saklama kabı seti çeşitleri 3'lü 125 TL

Dinarsu bubble pelüş halı 120x180 cm 1,299 TL

Dinarsu bubble pelüş halı 80x150 cm 999 TL

Bubble banyo paspas seti 2'li 699 TL

Dinarsu bubble koltuk örtüsü 799 TL

Bubble degrade post 750 TL

Ultrasoft tek kişilik battaniye 799 TL

Ultrasoft çift kişilik battaniye 899 TL

Microfiber yorgan çift kişilik 599 TL

Silikon micro yastık 199 TL

Microfiber yorgan tek kişilik 499 TL

Slazenger masaj tabancası 1,290 TL

Slazenger karın kas aleti 450 TL

Slazenger pilates egzersiz seti 299 TL

Slazenger nbr egzersiz minderi 599 TL

Slazenger pilates çemberi 350 TL

Slazenger el/ayak bilek ağırlığı 2'li 350 TL

Slazenger rulmanlı atlama ipi 150 TL

Kappa erkek 2'li tenis çorap 150 TL

Kappa kadın 2'li tenis çorap 150 TL

Kumsal tava 425 TL

Kumsal burger & köfte tavası 399 TL

Rooc cam karabiber/tuzluk seti 6'lı 150 TL

The bottle çift renkli matara 175 TL

Kilitli saklama kabı seti 4'lü 225 TL

Katlanır dikdörtgen süzgeç 250 TL

Katlanır pirinç süzgeci 100 TL

Çift renkli süzgeç 125 TL

Manuel su pompası 125 TL

Ayarlanabilir kaşıklık 250 TL

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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