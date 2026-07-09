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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 13 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak "Mayıs 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri"ne ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre ekonomistler, cari işlemler hesabının 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin mayıs ayı için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının bu yıl ise 52 milyar 255 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 45 milyar dolar ile 62 milyar 800 milyon dolar arasında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık verirken yıllıklandırılmış cari açık 37 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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