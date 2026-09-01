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AB, Brezilya'dan et ve hayvansal ürün ithalatını askıya alacak

Avrupa Birliği (AB), hayvancılıkta antimikrobiyal kullanımına ilişkin kurallara uyum konusunda yeterli güvence vermeyen Brezilya'dan et ve diğer hayvansal ürünlerin ithalatını 3 Eylül'den itibaren askıya alacak.

AB, Brezilya'dan et ve hayvansal ürün ithalatını askıya alacak

AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Brezilya'dan AB'ye et ithalatı konusunda açıklamalarda bulundu.

AB'de gıda güvenliğine yönelik sıkı kurallar olduğunu belirten Hrncirova, hayvanların büyümesini hızlandırmak amacıyla antimikrobiyal kullanılmasının yasak olduğunu, insan tedavisi için ayrılan bazı antibiyotiklerin de hayvanlara uygulanamadığını ifade etti.

Hrncirova, "3 Eylül’den itibaren AB'ye ihraç edilen hayvanlar ile hayvansal ürünlerin antimikrobiyallerle ilgili kurallara uyması gerekiyor. Bu kapsamda 3 Eylül'de antimikrobiyallerle ilgili kurallarımıza uyan ülkelerin listesi yürürlüğe giriyor. Brezilya şu anda listede değil." dedi.

İhracatçı ülkelerden söz konusu kurallara uyduklarına dair güvence talep edildiğini aktaran Hrncirova, Brezilya'nın gerekli güvenceleri henüz sağlayamadığı için AB’nin onaylı ülkeler listesinde yer almadığını anlattı.

Hrncirova, Brezilya makamlarından kümes hayvanları ve bal konusunda da bazı yazılı güvenceler aldıklarını ancak AB kurallarının hayvanların bütün yaşam döngüsünü kapsayacak güvenceler gerektirdiğini anlattı.

Özellikle sığır eti konusunda gerekli güvencelerin henüz sunulmadığını kaydeden Hrncirova, AB’nin Brezilyalı yetkililerle yakın temas halinde çalışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Hrncirova, Brezilya’nın gerekli koşulları yerine getirmesinin ardından ithalatın mümkün olabileceğini söyledi.

Uygulama kapsamında Brezilya'dan kümes hayvanları eti, sığır eti, yumurta ve bal gibi ürünlerin AB'ye ithalatı askıya alınacak.

Brezilya, 2025'te İngiltere'nin ardından AB'nin ikinci büyük sığır eti tedarikçisi olmuş, Birliğe 713 milyon avroyu aşan 92 bin tondan fazla sığır eti ihraç etmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brezilya Hayvancılık ab
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