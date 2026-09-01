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AB, Çin'le ticareti dengelemeye çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'le ticaretinde günlük yaklaşık 1 milyar avroya ulaşan açığı azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

AB, Çin'le ticareti dengelemeye çalışıyor

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Politico internet sitesine, birliğin Çin'le ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret açığının giderilmesi için AB ürünlerinin Çin’e ihracatının artırılması gerektiğini belirten Sefcovic, "Çin'in AB'ye ihracatını nasıl daha iyi yönetebileceğimize bakmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sefcovic, AB ile Çin arasındaki ticari sorunların her iki tarafın atacağı adımlarla ele alınmasının ilişkilerin geleceği açısından en etkili yöntem olacağını anlattı.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin AB Komisyonundan Çin'le ticaret açığını azaltacak yeni araçlar geliştirmesini istediğini hatırlatan Sefcovic, ekim ortasına kadar somut sonuçlar ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

Sefcovic, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile eylül ortasında video konferans yöntemiyle görüşeceğini, ekim başında da Pekin’i ziyaret edeceğini bildirdi.

AB müzakere heyetinin bu hafta Çin'de temaslarda bulunduğuna işaret eden Sefcovic, görüşmelerin açık ve zorlu geçtiğini, bütün konuların masada olduğunu ifade etti.

Sefcovic, AB liderlerinin Çin'deki arz fazlasının yol açtığı sorunların giderilmesine yönelik adımlar beklediğine dikkati çekerek, "Ekime kadar somut sonuçlara ulaşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Çin'e tarım ürünleri, tıbbi cihazlar ve otomobiller gibi ürünlerin ihracatını artırmak istediğini aktaran Sefcovic, Çin'den Avrupa'ya ihracattaki artışın yalnızca ekonomik performans veya piyasa koşullarından kaynaklanmadığını, Pekin yönetiminin sağladığı devlet desteklerinin rekabeti bozduğunu ifade etti.

Sefcovic, Pekin yönetimiyle yürütülen temaslardan sonuç alınamaması halinde AB’nin ticari savunma araçlarını tam olarak kullanabileceğini ve pazarını Çin ürünlerine karşı daha fazla koruyabileceğini kaydetti.

AB Komisyonunun, hızlı ithalat artışlarının Avrupalı üreticilere zarar vermesi halinde ithalatı geçici olarak sınırlandıran korunma tedbirlerini geliştirmeyi planladığını aktaran Sefcovic, Avrupa şirketlerinin alternatif tedarikçilere yönelmesini teşvik edecek bir çeşitlendirme aracı üzerinde de çalıştıklarını bildirdi.

Geçen yıl AB’nin Çin’le ticaret açığı 360 milyar avroya ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Günlük ortalama yaklaşık 1 milyar avroya karşılık gelen bu açık, AB yönetimini Çin’le ticari ilişkileri yeniden dengeleyecek önlemler aramaya yöneltti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Avrupa Birliği ab ticaret
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