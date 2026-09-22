Sermaye piyasasında manipülatif paylaşımlar sonrası harekete geçildi! 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır