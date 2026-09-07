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AB'den Grönland'a 200 milyon avroluk yatırım paketi

Avrupa Birliği (AB), Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek üzere 200 milyon avroluk yatırım paketi hazırladı.

AB'den Grönland'a 200 milyon avroluk yatırım paketi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın başkenti Nuuk'ta adanın Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'le düzenlediği ortak basın toplantısında, AB, Grönland ve Danimarka arasında işbirliğini güçlendirecek ortak bildirinin imzalandığını söyledi.

Von der Leyen, AB'nin bu yıl ve gelecek yıl Grönland'a toplam 200 milyon avroluk yeni yatırım yapacağını belirterek, paketin "bağlantı, temiz enerji ve kritik ham maddeler" olmak üzere üç stratejik alana odaklanacağını bildirdi.

Paket kapsamında Grönland'ın uydu kapasitesinin artırılacağını dile getiren von der Leyen, ülkenin kuzeyindeki yerleşimlerin derhal, doğusundaki uzak yerleşimlerin ise ekim ayından itibaren daha hızlı internet erişimine kavuşacağını kaydetti.

Von der Leyen, Grönland'ın hidroelektrik alanında önemli potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, yeni hidroelektrik santrallerinin destekleneceğini ve yerli enerji üretiminin artırılacağını söyledi.

Bu yatırımların Grönland'ın enerji güvenliğini ve bağımsızlığını güçlendireceğini belirten von der Leyen, yenilenebilir hidrojen gibi temiz sanayilerin geliştirilmesine de katkı sağlanacağının altını çizdi.

Kritik ham madde yatırımları hakkında von der Leyen, Grönland'daki kaynakların ülkeye katma değer, istihdam ve büyüme sağlaması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Malmbjerg molibden madeni projesinin Grönland'ın en büyük yatırımlarından biri haline gelebileceğini ve ülkeye yılda 90 milyon avroya kadar katma değer sağlayabileceğini ifade etti.

AB'nin ayrıca Amitsoq grafit projesine yönelik hazırlık çalışmalarına finansman sağlayacağını aktaran von der Leyen, söz konusu yatırımların Grönland'ın kritik ham madde sektörünü geliştireceğini anlattı.

Von der Leyen, AB’nin bir sonraki uzun vadeli bütçesinde Grönland'a sağlanan finansmanın 2034'e kadar iki katından fazla artırılarak 530 milyon avroya çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

Yatırımların konut, yerel işletmeler, sürdürülebilir turizm ve gençlere yönelik eğitim programlarını da kapsayacağını vurgulayan von der Leyen, Grönlandlı gençlerin Erasmus programına katılımının artırılacağını kaydetti.

Von der Leyen, "AB, Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindedir. Bu dayanışmamızı sürdüreceğiz. Burada çok net şekilde belirtmek ve tekrar vurgulamak istiyoruz ki Grönland’ın geleceğine karar verecek olanlar Grönland ve Danimarka halklarıdır, başkası değil." ifadelerini kullandı.

Toprak bütünlüğü, egemenlik ve sınırların dokunulmazlığının uluslararası hukukun temel ilkeleri olduğunu belirten von der Leyen, "Arktik bölgesinin, jeopolitiğin tektonik plakalarının çarpıştığı noktalardan biri haline geldiğinin farkındayız." dedi.

Von der Leyen, Arktik'te yaşanan gelişmelerin Avrupa'yı "doğrudan ilgilendirdiğini" ifade ederek, bölgeyle daha güçlü ortaklığın öngörüldüğü yeni AB Arktik stratejisini sonbahar içinde açıklayacaklarını aktardı.

"GRÖNLAND'IN AB'YE, AB'NİN DE GRÖNLAND'A İHTİYACI VAR"

Nielsen ise konuşmasında, 2015'te AB ile ilişkileri genel çerçevede tanımlayan bildiri imzaladıklarını hatırlatarak, "Ancak geride bıraktığımız 10 yıla baktığımızda, dünyanın büyük ölçüde değiştiğini görüyoruz. Tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz yeni sınamalarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"Grönland'ın AB'ye, AB'nin de Grönland'a ihtiyacı var." diyen Nielsen, bugün imzalanan bildirinin her iki tarafın yararına olacağını söyledi.

Frederiksen de Grönland-AB ortaklığının bugün "üst seviyeye taşındığını" kaydetti.

Herkesin Arktik'e yönelik ilginin arttığının farkında olduğunu ve Avrupa'nın buna "seyirci kalmayacağını" dile getiren Frederiksen, "Bu nedenle, gelecek günlerde 10 müttefikin kara, deniz ve hava unsurlarıyla Arktik Kalkanı tatbikatına katılacağı Grönland örneğinde olduğu gibi, ortak güvenliğimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz." dedi.

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü anlaşmalara nasıl tepki vereceğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Danimarka Krallığı egemen bir devlettir, aynı zamanda hem AB hem de NATO üyesiyiz. Baskı altında kaldığımız gayet açık bir gerçek. Avrupalı ortaklarımızdan ve küresel ölçekte gelen destek için minnettarız."

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı kontrol etme yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor. AB yönetimi ise Grönland’ın geleceğine ilişkin kararların Danimarka ve Grönland halkına ait olduğunu belirtirken Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini artırıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Grönland ab
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