FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile ilgili yeni teklifini açıkladı. Buna göre AB, Ukrayna'yı gelecek yıl başında Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etmeyi planlıyor. Roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

AB'den Ukrayna kararı! Bölgeye dahil edilecek, 1 Ocak'ta başlıyor
Recep Demircan

AB Komisyonu, Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına entegre edilmesine ilişkin düzenleme teklifini açıkladı.

Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği belirtilen açıklamada, aynı avantajların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı kaydedildi.

thumbs_b_c_ea2a19a1e5031771284426674603ed73

KONSEYDE ONAYLANMASI GEREKİYOR

Teklifin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AB Konseyi'nde onaylanması gerekiyor.

2017'DE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

thumbs_b_c_55b211a005d57c96a042e7b3beacdc48

AB içinde farklı ülkeler arasındaki seyahatlerde cep telefonu kullanımında yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.

Kaynak: AA

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 firmaya milyonluk yaptırımRekabet Kurulu'ndan rekor ceza! 3 firmaya milyonluk yaptırım
Altın 1 yılda yüzde 18 kazandırdı!Altın 1 yılda yüzde 18 kazandırdı!

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail İran savaşında yeni cephe! Perde arkasında onlar var! Birim: 8200

İsrail İran savaşında yeni cephe! Perde arkasında onlar var! Birim: 8200

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Mahkeme Ümit Özdağ için kararını verdi

Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti

Türkiye'de bir ilkti! Lüks AVM kapanıyor... Mali zorlukları kaldıramadı: Maaş detayı dikkat çekti

BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz'

BYD 22 modelde indirim yapmıştı 'Ayakta kalmak için mecburuz'

English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!

English Home markalı ürün piyasadan toplatılıyor!

Emlakçıların fiyat oyunu: Üç farklı ilan girip...

Emlakçıların fiyat oyunu: Üç farklı ilan girip...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.