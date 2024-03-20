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AB'den Ukrayna kararı: Tarım ürünü ithalatına sınır geliyor

20.03.2024 15:32
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Avrupa Birliği (AB) kurumları, hassas tarım ürünleri dışında Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl daha askıya alınmasında anlaştı. Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyordu.

AB'den Ukrayna kararı: Tarım ürünü ithalatına sınır geliyor

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan özerk ticaret tedbirlerinin uzatılmasında uzlaşı sağlandığını duyurdu. Buna göre, Ukrayna'nın AB'ye ihracatına ilişkin ithalat vergileri ve kotalarının askıya alınması 5 Haziran 2025'e kadar uzatılacak.

AB'nin Ukrayna'ya verdiği siyasi ve ekonomik destek sürecek ancak AB çiftçilerinin Ukrayna ürünlerine karşı yaşadıkları sorunlar dikkate alınacak. Bu çerçevede, AB hassas tarım ürünlerinde piyasasını koruyacak.

Ukrayna'dan AB'ye kümes hayvanları, yumurta, şeker, yulaf, mısır, kabuksuz tahıl ve bal gibi ürünlerin ithalatı, 2022 ve 2023'teki ortalama miktarlara sabitlenecek. Bu ürünlerin Ukrayna'dan ithalatı belirlenen miktarları aşarsa, gümrük vergileri yeniden uygulanacak.

AB Komisyonu, Ukrayna'dan hassas ürünlerin ithalatını yakından takip edecek. Komisyon, belirlenen seviyelerin aşılması halinde 14 gün içinde tedbir almak üzere harekete geçecek. Düzenleme, bu aşamadan sonra AP ve üye ülkeler tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyordu.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyordu.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri de Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Ukrayna İthalat tarım ab
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