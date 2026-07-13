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AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, hava yolu yolcularının gecikme ve iptallerde tazminat hakkını koruyan ve yeni güvenceler getiren düzenlemeyi onayladı.

AB düzenlemeyi onayladı: Yolcuya 600 euroya kadar tazminat

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin hava yolu yolcularının haklarını güçlendiren, mevcut kuralları sadeleştirip netleştiren yeni düzenlemeye nihai onayı verdiğini duyurdu.

Buna göre, uçuş iptali ve gecikmelerde yolcuların tazminat, yardım, bilgilendirme, hava yolu şirketleriyle iletişim ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları güçlendirilecek.

Düzenlemeyle "olağanüstü durum" tanımı da netleştirilirken, yolcuların haklarını kullanmaları kolaylaştırılacak.

Yolcuların uçuş iptali halinde tazminat alma veya alternatif uçuşa yönlendirilme hakkı korunacak. Yolcular, uçuşun 3 saatten fazla gecikmesi, kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi veya uçağa kabul edilmemeleri halinde tazminat talep edebilecek.

Üç saat ve üzerindeki gecikmelerde, 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içindeki 1500 kilometreden uzun uçuşlar ile 1500 ile 3500 kilometre arasındaki diğer uçuşlarda 400 avro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 avroya kadar tazminat ödenecek.

Hava yolu şirketlerinin mahsur kalan yolculara yönelik yükümlülükleri de devam edecek. Buna göre şirketler, bekleme süresinin her iki saatinde bir ikram, üç saatten sonra yemek, uzun gecikmelerde ise gerektiğinde konaklama sağlamakla yükümlü olacak.

Yeni kurallarla yolcular, gidiş uçuşunu kullanmamış olsalar bile ek ücret ödemeden dönüş uçuşuna binebilecek.

Yolcuların küçük bir çanta veya sırt çantası gibi kişisel eşyalarını ek ücret ödemeden kabine almalarına izin verilirken şirketler, rezervasyon sürecinin başında el bagajı hakkı dahil biletin toplam fiyatını göstermek zorunda olacak.

Yolculardan isim yazım hatalarının düzeltilmesi veya check-in işlemi tamamlandıktan sonra biniş kartının basılı kopyası için ek ücret alınamayacak.

Düzenleme kapsamında, 14 yaşından küçük bir çocuğa eşlik eden kişinin ek ücret ödemeden çocuğun yanında oturtulması zorunlu hale getirilecek. Çocuklu ailelerin oturma düzeninde ayrılmaması sağlanacak. Aynı hak, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ile hamile kadınlar için de geçerli olacak.

Yeni kuralların 2027 yılının ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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