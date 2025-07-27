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AB ile ABD arasında restleşme bitti, anlaşma imzalandı! Trump: "Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret anlaşması görüşmelerini tamamladıklarını ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacaklarını açıkladı. Anlaşmayı "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak" sözleriyle duyuran Trump, "Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" ifadesini kullandı.

AB ile ABD arasında restleşme bitti, anlaşma imzalandı! Trump: "Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması"

Trump, İskoçya'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AB ile çerçeve bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştıklarını belirten Trump, "AB, ABD'den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD'de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak." dedi.

AB ile ABD arasında restleşme bitti, anlaşma imzalandı! Trump: "Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" 1

AB PAZARI ABD ÜRÜNLERİNE TAMAMEN AÇILACAK

AB ülkelerinin ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ettiğini bildiren Trump, AB ülkeleri pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını söyledi.

Trump, AB ülkelerinin ABD'den önemli oranda askeri mühimmat alacağını ve bu alımın "yüz milyarlarca dolar" değerinde olacağını ifade etti.

AB ile ABD arasında restleşme bitti, anlaşma imzalandı! Trump: "Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" 2

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK TİCARET ANLAŞMASI"

Von der Leyen ile görüşmesinde yaptıkları anlaşmaya ilişkin Trump, "ABD, AB'nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

AB ile ABD arasında restleşme bitti, anlaşma imzalandı! Trump: "Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması" 3

YÜZDE 30 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, AB’ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilen tüm ürünlere sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

AB Komisyonu verilerine göre, AB, geçen yıl ABD'ye 532,3 milyar avroluk mal satarken, 335 milyar avroluk ürün aldı. Bu ticaret sonucunda AB tarafı 197,3 milyar avro fazla verdi. Trump, özellikle AB’nin yüksek ticaret fazlasından rahatsızlık duyuyordu.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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gümrük vergisi Avrupa Birliği vergi abd
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