FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin bir süre askıya alınması talebinde bulunmuştu

AB, ithal tıbbi malzemelerdeki vergileri kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 krizi nedeniyle özellikle hastanelerin çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olduğunu anımsattı.

Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı malzemelerin fiyatlarını daha makul hale getirmeyi amaçladıklarına dikkati çeken Von der leyen, "İthal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki bazı vergilerin bir süre için kaldırılmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan KDV ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.

AB üyesi 27 ülke ve İngiltere, tıbbi cihazlara uygulanan çeşitli vergilerin bir süre askıya alınmasını talep etmişti.

Alınan karar geriye dönük olarak 30 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Koronavirüs sonrası satışlar yüzde 100 arttıKoronavirüs sonrası satışlar yüzde 100 arttı
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tıbbi cihazlar, vergi,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

TÜBİTAK'ta görevli profesör: Yapılmazsa milyonlar ölebilir

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Mart ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mart ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

7 bin 400 firmaya daha inceleme

7 bin 400 firmaya daha inceleme

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

Kimse bilmiyor ama SGK’dan 2 maaş almak mümkün

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türkiye sorunlarla mücadelede yalnız kalmamalı

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Türkiye sorunlarla mücadelede yalnız kalmamalı

Ziraat, Vakıfbank, Halk Bankası 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Temel İhtiyaç Destek Kredisi şartları neler?

Koronavirüs endişesiyle 'Turşucu Köyü'nde satışlar yüzde 100 arttı

Koronavirüs sonrası satışlar yüzde 100 arttı

Benzine 20 kuruş zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Nisan 2020 Bankaların güncel çalışma saatleri: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...

Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.