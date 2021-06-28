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AB ülkeleri "iklim yasasını" onayladı

28.06.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, birliğin 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı hale getirecek iklim yasasına onay verdi.

AB ülkeleri "iklim yasasını" onayladı

AB Konseyi, iklim değişikliği ile mücadele için hazırlanan yasanın resmen onaylandığını açıkladı. Buna göre, AB'nin 2050 yılına kadar iklime zararsız hale gelme hedefi yasal olarak bağlayıcı olacak.

SERA GAZI SALINIMLARI DÜŞECEK

Üye ülkeler ve AB kurumları bu hedefe ulaşmak için gerekli tedbirleri alacak. AB ülkeleri, 2030 yılına kadar sera gazı salımlarını 1990'daki seviyesinin yüzde 55 daha aşağısına düşürecek.

Bilim insanlarından meydana gelen bağımsız bir "Avrupa Bilimsel Danışma Kurulu" oluşturulacak. Bu kurul, AB'nin iklim değişikliği ve çevre konusundaki önlemleri, emisyon hedefleri, Paris İklim Anlaşması kapsamındaki taahhütlere uyum konularında raporlar hazırlayacak ve bilimsel tavsiyelerde bulunacak.

AB Komisyonu, 2040 yılı emisyon düşürme hedefleri konusunda çeşitli yasal düzenleme tekliflerini hızla hazırlayacak.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından geçen hafta onaylanmış olan yasanın bu hafta törenle imzalanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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