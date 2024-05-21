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AB ülkeleri onayı verdi: Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 17:40
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasında kullanılmasına onay verdi.

AB ülkeleri onayı verdi: Dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'nın savunması için kullanacak

AB Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.

RUSYA MERKEZ BANKASININ YAKLAŞIK 200 MİLYAR AVROSU DONDURULMUŞTU

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar avrodan fazla gelir elde etmişti.

Böylece, AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar avroluk karı Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanabilecek.

(AA)

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Rusya ab
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