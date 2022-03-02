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ABD Başkanı Joe Biden'den ekonomi mesajı: Önceliğimiz...

02.03.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden en büyük önceliğinin fiyatları kontrol altına almak olduğunu belirterek enflasyonla mücadele için maliyetleri düşürme ve yerli üretimi artırma çağrısında bulundu. Enflasyonla mücadele planını açıklayan Biden, “Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'den ekonomi mesajı: Önceliğimiz...

ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu (State of Union)" konuşmasında, Covid-19 salgını ve ekonomi başta olmak üzere iç politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Covid-19 salgının etkilerine karşı hayata geçirilen önlemleri anımsatan Biden, "Önceki yönetimde geçen ve Amerikalıların en tepedeki yüzde 1'ine fayda sağlayan 2 trilyon dolarlık vergi indiriminin aksine Amerikan Kurtarma Planı çalışan insanlara yardım etti ve kimseyi geride bırakmadı" dedi.

Biden, bu sözleri üzerine salonda bulunan Cumhuriyetçiler tarafından yuhalandı.
Ekonominin geçen yıl 6,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağladığını ve bir yıl içinde Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar çok iş yaratıldığını belirten Biden, ABD ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,7 büyüyerek yaklaşık 40 yılın en güçlü büyümesini gösterdiğini kaydetti.

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"AMERİKA'DA DAHA FAZLA ARABA VE YARI İLETKEN YAPIN"

Biden, istihdam artışı ve yüksek ücretlere rağmen çok fazla ailenin faturalarını ödeyebilmek için mücadele ettiğini, enflasyonun onları hissedebilecekleri kazanımlardan yoksun bıraktığını aktardı. Başkan Biden, "Bu yüzden en büyük önceliğim fiyatları kontrol altına almak." diye konuştu.

Ekonominin tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına ancak işletmelerin üretimi sürdürmek için yeterli işçiyi istihdam etmekte zorlandığına değinen Biden, salgının küresel tedarik zincirlerini de bozduğunu aktardı.

Biden, enflasyonla mücadelenin bir yolunun ücretleri aşağı çekmek ve Amerikalıları daha yoksul hale getirmek olduğunu belirterek "Enflasyonla mücadele için daha iyi bir planım var. Ücretlerinizi değil, maliyetlerinizi düşürün. Amerika'da daha fazla araba ve yarı iletken yapın. Amerika'da daha fazla altyapı ve yenilik yapın." dedi.

Yabancı tedarik zincirlerine güvenmek yerine Amerika'daki üretimin önemini vurgulayan Biden, enflasyonla mücadele planının maliyetleri düşüreceğini ve açığı azaltacağını dile getirdi.

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"ENFLASYONLA MÜCADELE PLANIM BÜTÇE AÇIĞINI DA AZALTACAK"

Enflasyonla mücadele planının detaylarına da değinen Biden, reçeteli ilaçların maliyetinin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve çocuk bakımının maliyetinin düşürülmesi gerektiğini anlattı.

Biden, enflasyonla mücadele planının evde ve uzun süreli bakım ve uygun fiyatlı konut gibi başlıkları da içerdiğine işaret ederek bütün bunların maliyetleri düşüreceğini söyledi.

Vergi sisteminin adil olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini yineleyen Biden, "Kimseyi cezalandırma peşinde değilim ama şirketlerin ve en zengin Amerikalıların adil paylarını ödemeye başladıklarından emin olalım." diye konuştu.
Biden, planının maliyetleri düşürmekle kalmayacağını, bütçe açığını da azaltacağını dile getirdi.

Küçük işletmeler ve milyonlarca Amerikalı için sağlanan milyarlarca dolarlık yardım parasını çalan suçluların peşine düştüklerini de belirten Biden, Adalet Bakanlığının "salgın sahtekarlığı" için bir başsavcı atayacağını duyurdu.

Biden, şirketlerin rekabet etmediği durumlarda karlarının arttığını ve fiyatların yükseldiğini belirterek ABD'de mal taşıyan okyanus gemilerinde bunun gerçekleştiğini, salgın sırasında yabancı sermayeli bu şirketlerin fiyatları yüzde 1000'e kadar artırdığını, rekor karlar elde ettiğini ve bu şirketlere yönelik bir kısıtlama getirileceğini kaydetti.


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Joe Biden
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