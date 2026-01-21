FED Başkanı kim olacak? ABD Başkanı Trump'tan açıklama

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yeni Fed başkanına ilişkin soruya yanıt vermişti.

HAZİNE BAKANI GELECEK HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Bessent, yeni Fed başkanı için "dört harika" adayları olduğunu belirterek, "Bu Başkan'ın (Trump) kararı ve sanırım önümüzdeki hafta gibi bu konuda bir açıklama yapacaktır." demişti.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI AÇIKLAMASI: "YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM"

ABD Başkanı Donald Trump da dünya kamuoyu tarafından merakla takip edilen konu için açıklamada bulundu. Trump yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda FED Başkanı'nı açıklayacağım, başarılı olacak" ifadelerini kullandı.

"NEDENSE GÖREVE GELDİKTEN SONRA HEPSİ DEĞİŞİYOR"

Trump yeni FED Başkanının erkek olacağını söyledi ve "Çok saygı duyulan bir isim. Görüştüğüm tüm adaylar saygı duyulan insanlar ama nedense göreve geldikten sonra hepsi değişiyor" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır