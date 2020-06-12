ABD Borsalarında Corona’ya Bağlı Sert Düşüş

New York’ta Wall Street borsasında, ülkedeki Corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesinin etkisiyle Perşembe günü keskin düşüşler yaşandı. Ekonomik faaliyetlere yeniden başlandığı bir dönemde vaka sayılarındaki bu yeni artış, ekonominin süratle yeniden toparlanacağına yönelik son dönemdeki iyimserliği de söndürmüş görünüyor.

Dow Jones Endeksi 1.861,82 puan (yüzde 6,9) düşerken, S&P 500 Endeksi 188,04 puan (yüzde 5,4) ve Nasdaq Composite de 9.492,73 puan (yüzde 5,27) değer kaybetti.

ABD’deki en büyük üç endeksin de yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmesiyle borsalar 16 Mart’tan bu yana bir gün içindeki en yüksek yüzdeli düşüşü gördü.

Gözlemcilerin çoğu, Mart ayı sonlarından bu yana piyasalardaki ‘’’geri dönüşü’’ abartılı bulduklarını ve ekonomideki kötü durumu yansıtmadığını savunuyordu.

ABD Merkez Bankası da (FED) dün yaptığı açıklamada, yatırımcıların hızlı ekonomik toparlanma konusundaki iyimserliğine darbe vurarak, ekonomide yıllardır rastlanan en kötü düşüşten toparlanmaya açılan yolun uzun sürebileceği uyarısında bulunmuştu.