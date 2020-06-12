FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ABD Borsalarında Corona’ya Bağlı Sert Düşüş

ABD Borsalarında Corona’ya Bağlı Sert Düşüş

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 01:49 | Son Güncelleme

Wall Street borsasında, ülkedeki Corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesinin etkisiyle keskin düşüşler yaşandı. Ekonomik faaliyetlere yeniden başlandığı dönemde vaka sayılarındaki yeni artış, ekonominin süratle yeniden toparlanacağına yönelik son dönemdeki iyimserliği de söndürmüş görünüyor

ABD Borsalarında Corona’ya Bağlı Sert Düşüş

New York’ta Wall Street borsasında, ülkedeki Corona virüsü vakalarının yeniden artışa geçmesinin etkisiyle Perşembe günü keskin düşüşler yaşandı. Ekonomik faaliyetlere yeniden başlandığı bir dönemde vaka sayılarındaki bu yeni artış, ekonominin süratle yeniden toparlanacağına yönelik son dönemdeki iyimserliği de söndürmüş görünüyor.

Dow Jones Endeksi 1.861,82 puan (yüzde 6,9) düşerken, S&P 500 Endeksi 188,04 puan (yüzde 5,4) ve Nasdaq Composite de 9.492,73 puan (yüzde 5,27) değer kaybetti.

ABD’deki en büyük üç endeksin de yüzde 5’in üzerinde değer kaybetmesiyle borsalar 16 Mart’tan bu yana bir gün içindeki en yüksek yüzdeli düşüşü gördü.

Gözlemcilerin çoğu, Mart ayı sonlarından bu yana piyasalardaki ‘’’geri dönüşü’’ abartılı bulduklarını ve ekonomideki kötü durumu yansıtmadığını savunuyordu.

ABD Merkez Bankası da (FED) dün yaptığı açıklamada, yatırımcıların hızlı ekonomik toparlanma konusundaki iyimserliğine darbe vurarak, ekonomide yıllardır rastlanan en kötü düşüşten toparlanmaya açılan yolun uzun sürebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD borsalarındaki sert düşüş Avrupa ve Asya piyasalarında da hissedildi. Hisse senetleri ve tahvillerin yanında petrol fiyatları da düştü.

ABD’de Teksas ve Florida gibi bazı eyaletlerde, geçen ay Corona virüsü salgınına karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vaka sayıları yeniden hızlı artışa geçti. Associated Press haber ajansına göre, ABD’deki toplam vaka sayısı 2 milyonu geçerken, eyaletlerin yarısına yakınında da halen vaka sayıları artış halinde.

Bazı uzmanlar, ABD’de halen 113 bin dolayında olan can kaybı sayısının da Eylül ayına kadar 200 bine ulaşabileceği olasılığını dile getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!
Altınla ilgili önemli tahminAltınla ilgili önemli tahmin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Bunu yapanın evi satılmayacak

Bunu yapanın evi satılmayacak

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Artık ücret alınmayacak!

Artık ücret alınmayacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Ev hanımlarına meclisten müjde! Hiç çalışmasalar bile emekli olabilecekler...

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi

RTÜK Başkanı, Halkbank yönetimine getirildi

Günlük 1000 lira fiyat biçmişlerdi!Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Artık ücret alınmayacak!

Bakan Pekcan’dan Çinli firmalara Türkiye’de yatırım çağrısı

Bakan Pekcan’dan Çinli firmalara Türkiye’de yatırım çağrısı

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! Almak için...

İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!

Çocuk sahiplerine bir destek daha! Her çocuk için 600 TL'ye varan devlet desteği...

Çocuk sahiplerine bir destek daha! Her çocuk için 600 TL'ye varan devlet desteği...

İŞKUR'da yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaşla eleman aranıyor...

İŞKUR'da yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaşla eleman aranıyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.